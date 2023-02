473 caixas apreendidas nesta quinta-feira. - Foto/ Divulgação (PROEIS)

473 caixas apreendidas nesta quinta-feira.Foto/ Divulgação (PROEIS)

Publicado 23/02/2023 23:01 | Atualizado 23/02/2023 23:30

Itaguaí- A Polícia Militar do PROEIS e a Polícia Civil, apreenderam 473 caixas de café na Avenida Nossa Senhora das Graças, no bairro Califórnia, em Itaguaí, na tarde desta quinta-feira (23). A carga foi encontrada na residência de uma suspeita de 39 anos.



Agentes do PROEIS estavam baseados, na rodoviária da cidade, quando recebeu a denúncia sobre uma descarga suspeita, no local mencionado.



Ao chegar ao local, os policiais foram atendidos pela suspeita, que permitiu a entrada do PROES na residência, onde foram encontradas, aproximadamente, 473 caixas de café, contendo cada uma, cerca de 4.730 kg de pó de café, armazenadas na varanda, cozinha e copa. A mercadoria não continha nota fiscal, segundo a coordenação do PROEIS a moradora não soube informar sobre a procedência do material. Segundo informações da mulher, ela recebeu ligação do marido, durante a madrugada, informando que a carga seria deixada na residência por outra pessoa. Ela apenas permitiu que a entrega fosse feita.



Após várias tentativas de contato com o suposto marido e dono da carga, sem sucesso, a guarnição procedeu à delegacia para apresentar os fatos à autoridade policial, para apreciação da ocorrência.

38 também é encontrado na residência. Foto/ Divulgação (PROEIS)



A equipe retornou à residência, para uma busca mais apurada, com equipe da 50° DP, durante as buscas, realizadas com o consentimento da moradora, foram encontrados, além da carga já mencionada, 10 projéteis de munição calibre 38 intactas e um revólver calibre 38. A mercadoria e a arma foram apreendidas, a carga foi levada para depósito.



A acusada permaneceu na 50DP, onde estão sendo apurado os fatos. Até o momento da publicação da matéria, não foi definido será presa ou responder em liberdade.



- Apreensões, como essa, são fruto de um árduo trabalho, que tem conquistado a confiança da população. Além disso, a descoberta de ilícitos, em Itaguaí, mostra que a criminalidade não encontra espaço, para agir, no nosso Município. Por fim, a integração com a equipe da 50ª DP e do 24° BPM tem facilitado muito o alcance de bons resultados-, disse o Secretário de Segurança Pública, Gilson Stutz. A equipe retornou à residência, para uma busca mais apurada, com equipe da 50° DP, durante as buscas, realizadas com o consentimento da moradora, foram encontrados, além da carga já mencionada, 10 projéteis de munição calibre 38 intactas e um revólver calibre 38. A mercadoria e a arma foram apreendidas, a carga foi levada para depósito.A acusada permaneceu na 50DP, onde estão sendo apurado os fatos. Até o momento da publicação da matéria, não foi definido será presa ou responder em liberdade.- Apreensões, como essa, são fruto de um árduo trabalho, que tem conquistado a confiança da população. Além disso, a descoberta de ilícitos, em Itaguaí, mostra que a criminalidade não encontra espaço, para agir, no nosso Município. Por fim, a integração com a equipe da 50ª DP e do 24° BPM tem facilitado muito o alcance de bons resultados-, disse o Secretário de Segurança Pública, Gilson Stutz.