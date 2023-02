Inscrições para o Programa Primeira Jornada CCR terminam em 1º de março. - Foto: Divulgação (CCR)

Publicado 15/02/2023 19:57

Itaguaí- O programa de aceleração de talentos promovido pelo Grupo CCR, da qual a CCR RioSP faz parte, por meio do Instituto CCR em parceria com o Instituto Bold, está com vagas abertas. Gratuita e voltada para pessoas com baixa renda familiar, a iniciativa recebe inscrições até 1º de março pelo site www.institutobold.org.br/primeirajornadaccr

Idealizado pelo Instituto CCR, responsável pela gestão do investimento social do Grupo CCR, e pelo Instituto Bold, o Primeira Jornada foca na aprendizagem prática e oferece mais de 300 horas de capacitação online. Serão disponibilizadas 150 vagas.

Os treinamentos serão divididos em quatro etapas, voltadas para o desenvolvimento de habilidades e competências relevantes para o mercado de trabalho. São elas:

Consciência: foco no autoconhecimento e adaptabilidade para lidar com desafios e diferentes cenários;

Conhecimento: inteligência emocional, organização e mindfulness; Impacto: imersão em empreendedorismo com desafios reais de organizações;

Potencial: consolidação das habilidades de liderança e imersão no mercado de trabalho.

Ao realizarem todas as etapas no prazo, os jovens ainda terão seus currículos incorporados ao sistema de talentos do Grupo CCR para futuras vagas nas empresas da Companhia. Foi assim com Cássio Messias da Silva, participante da edição 2022 do Primeira Jornada, que hoje atua como Agente de Materiais e Movimentação na ViaMobilidade - Linhas 8 e 9. “Gostei bastante de participar do programa, pois focou no meu desenvolvimento. Com a oportunidade e a minha contratação pela CCR, estou obtendo conhecimentos para toda a vida”.

Bruna Benine de Proença também conquistou uma vaga no Grupo CCR após completar os treinamentos. “Com o programa pude me desafiar, sair da minha zona de conforto e consegui aprender muitas coisas ao longo das jornadas de desenvolvimento que o programa oferece. Pude ver meu crescimento pessoal e profissional e consegui a oportunidade que eu tanto queria, ser estagiária da área jurídica na CCR, era meu grande sonho”.