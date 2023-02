Desenho 3D mostra como será a nova sede da Farmácia Central. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 15/02/2023 15:35

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí avança com as obras de construção da nova Farmácia Central do município. A nova sede terá 743,60m² de área construída e vai funcionar na Rua Doutor Curvelo Cavalcante. O projeto vai demandar um investimento de quase R$ 2 milhões. O espaço visa proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e melhorar o acesso aos medicamentos pelos itaguaienses.

A nova farmácia seguirá as normas de armazenamento dos medicamentos (RDC 44/2009). Entre muitas intervenções, o imóvel recebe reforço estrutural. O acabamento receberá pintura nas áreas interna e externa, iluminação de LED, além de instalação de ar condicionado no ambiente.

A acessibilidade também será contemplada, com banheiros adaptados para pessoas com deficiência e a aplicação de piso tátil em todo estabelecimento. A fachada será espelhada e receberá revestimento em ACM.

"É mais uma conquista para a população. Será um lugar na região central muito acessível para os moradores, além de melhorar a estocagem dos medicamentos, fazendo um melhor controle e, claro, distribuição para os pacientes", destaca o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Zóia.

Segundo o secretário, a administração municipal ainda estuda uma data para a entrega do novo equipamento. Será um espaço climatizado, amplo e moderno para a retirada de medicamentos gratuitos.

Entorno

A Secretaria Municipal de Obras também está realizando benfeitorias no terreno ao lado, onde passa um canal. Além da colocação de aduelas, a equipe faz terraplanagem parcial para receber veículos de abastecimento no depósito, que também contará com um elevador monta carga.