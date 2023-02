Aulas ocorrem toda sexta-feira, em Itaguaí. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 13/02/2023

A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Turismo e Esporte, promove a prática esportiva de jiu-jitsu inclusivo na quadra Municipal. As aulas ocorrem todas as sextas das 9 às 16h. A iniciativa faz parte do projeto Ação, Esporte e Inclusão. As aulas são ministradas pelo campeão mundial de Jiu-jitsu olímpico em 2015, André Seabra. O Projeto oferece transporte gratuito para os alunos.



O professor André Seabra, que já trabalha com pessoas com deficiência (PCD) há 25 anos e recebeu o convite para atuar no projeto após uma apresentação no dia da pessoa com deficiência, em setembro do ano passado. "O meu jogo é esse: fazer a diferença através do jiu-jítsu adaptado a cada patologia deles", explica o campeão.



A iniciativa busca oferecer formas dos PCD`s serem mais ativos em seu dia a dia, seja realizando atividades individualizadas, que consideram as especificidades de cada pessoa, ou realizando atividades em grupo, que proporcionam socialização e interação. O importante é que a prática adaptada seja confortável e segura. "Se existe um conselho que eu possa dar para quem quer trabalhar com alguém especial: faça com amor. Simplesmente amor" completa.



Serviço



Para participar, os interessados devem comparecer à quadra do Monte Serrat levando RG, comprovante de residência e laudo médico do excepcional, de segunda a sexta, das 8h às 17h.