Material apreendido com mulher. - Foto: Divulgação (50DP)

Publicado 10/02/2023 21:40 | Atualizado 10/02/2023 21:41

Itaguaí- Uma mulher de 23 anos foi presa por porte ilegal de arma, no bairro Mazomba, em Itaguaí. Com ela foi encontrado uma pistola 9 mm com três carregadores e munições, além de diversos bens roubados.



Policiais da Delegacia de Itaguaí, sob a coordenação do Delegado Titular Marcos Santana, no intuito de combater os crimes contra o patrimônio, após coleta de informações pelo Setor de Inteligência da unidade de Itaguaí.



A jovem é investigada pela participação, com o companheiro, em vários crimes de roubo, geralmente contra moto entregadores.



Ao entrarem na residência, os agentes da 50 DP encontraram uma pistola 9 mm com três carregadores e munições, além de diversos bens subtraídos pelo casal de suas vítimas.



Segundo a Delegacia de polícia, a jovem recebeu voz de prisão, conduzida à presença da Autoridade Policial, que determinou a lavratura do presente APF (Auto de Prisão em Flagrante). Após o flagrante foi encaminhada para o Sistema Prisional, onde ficará acautelada à disposição da Justiça.