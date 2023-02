Casa de Cultura Marise Moreira completa mais um ano. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Casa de Cultura Marise Moreira completa mais um ano.Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Itaguaí- Casa de Cultura Marise Moreira de Brito, comemorou mais um ano nesta segunda-feira (13). A Casa de Cultura é um importante monumento histórico e cultural da cidade de Itaguaí, para celebrar esse momento tão significativo, a Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, promoveu uma programação especial, através de dança e música e com a participação de vários artistas de nossa cidade.

O público poderá conhecer a exposição fotográfica e o acervo desse espaço instalado na antiga estação de trens. O espaço abriga um museu permanente cujo acervo é composto por livros e Atas da Câmara Municipal dos séculos XVII e XVIII.

- A Casa de Cultura é um marco da nossa cidade, ela conta nossa história. Esse prédio abriga memórias, cultura do nossa povo. O equipamento conta sobre o passado, mas também nos remete ao presente e ao futuro. Traz justamente a discussão da história da cultura e da nossa cidade, em uma perspectiva moderna e atual e com a formação em vários cursos, por toda a parte efervescente da cultura de apresentação e exposição que ocorre nesta unidade e completa mais um ano-, explica a secretária de Cultura e Educação, Nilce Ramos.

Também contempla a Casa de Cultura, salas para exposição, Telecentro, Biblioteca Municipal Machado de Assis, oficinas culturais e também a pintura Mural, do artista plástico Dhy Carvalho, Entre Linhas, Caminhamos por Itaguaí, inaugurada em 1 de maio de 2022, que exalta a representatividade das Artes Plásticas na cidade, cuja proposta de imagem artística faz alusão sobre a história de Itaguaí.

- Estamos começando o ano com aquisições, a atual gestão do Prefeito Rubem Vieira, através da secretaria de Educação e Cultura, entrega novos computadores e retorna com o telecentro, que estava parado há anos. O telecentro é totalmente informatizado com monitoramento, com a melhor qualidade para a nossa população-, conta o Subsecretário Willian Cezar.

O Telecentro

A nova sala dispõe de computadores com internet, onde a população pode fazer pesquisa, estudar. É situada ao lado da Biblioteca Municipal Machado de Assis. O telecentro é mais um meio de levar informação para a população.

O espaço situado na Av. Pref. Ismael Cavalcanti, s/n, na entrada do Parque Municipal, está aberto de segunda a sexta, das 8h às 17h.