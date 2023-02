Os blocos estarão em vários pontos da cidade. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 15/02/2023 16:23

Itaguaí- O Carnaval de Itaguaí, um dos mais tradicionais da região, vai acontecer de 17 a 21 de fevereiro com programação variada e toda estrutura preparada para receber os foliões e turistas que escolhem Itaguaí para curtir os dias de folia.

A agitação começa com a agenda dos blocos e apresentações que a Prefeitura de Itaguaí preparou. Os palcos do Carnaval 2023 serão em Coroa Grande, Ilha da Madeira, Parque Municipal (Centro) e Chaperó. Entre as atrações confirmadas estão: Henry Fabiano; Thiago Cordeiro; Pretinhos Batuqueiros; Banda Alegria; DJ Dedeco; DJ Maguila, DJ Cenoura e DJ Rud.

Já os blocos estarão em diversos pontos da cidade. Os locais de eventos contam com reforço no policiamento do 24.º Batalhão da PM, Proeis e Guarda Municipal. As Secretarias de Trânsito, Ordem Pública e Assistência Social contarão com equipes apoiando os eventos. Com exceção da orla de Coroa Grande, que terá interdição a partir das 18h, os eventos ocorrerão em espaços públicos sem a necessidade de interdição.

Agenda dos blocos

16 de fevereiro, às 17h - Bloco do Servidor no Parque Municipal – Centro;

17 de fevereiro, às 20h - Bloco das Piranhas, na Praça dos Golfinhos, Coroa Grande;

18 de fevereiro, às 17h - Bloco do Boi Hola, na Praça dos Golfinhos, Coroa Grande;

19 de fevereiro, às 14h - Bloco Carnavalesco Fla Coroa, na Praça dos Golfinhos, Coroa Grande;

19h - Bloco Raízes da Ilha da Madeira, na Rua Pedro Inácio Coelho;

20h - Bloco Rola Cansada e Perereca Triste, na Rua Conselheiro Andrade Figueira, nº 5, em Coroa Grande;

20 de fevereiro

12h - Bloco Se Descer, Não Sobe Mais, na Rua Capitão Oliveira Guimarães, Centro;

17h - Bloco do Boi Hola, na Praça dos Golfinhos, Coroa Grande;

20h - Bloco Arrastão da Vila, na Rua Amaral Peixoto, nº 2130;

21 de fevereiro

17h - Bloco da Terceira Idade, no Parque Municipal, Centro;

20h - Bloco Rola Cansada e Pereca Triste, na Rua Conselheiro Andrade Figueira, nº 5, Coroa Grande;

22h - Bloco Kome Keto, na Rua Amaral Peixoto, nº 1997, em Coroa Grande.