Reunião esclarece dúvidas sobre o abastecimento de água em Itaguaí. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Reunião esclarece dúvidas sobre o abastecimento de água em Itaguaí.Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 15/02/2023 19:57

Itaguaí- Nesta quarta-feira (15), o Prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, recebeu em seu gabinete, representantes da Rio Mais Saneamento. O objetivo foi a apresentação de um estudo em resposta às diversas cobranças da população e da Prefeitura sobre a falta de água no município.

Na reunião estiveram o prefeito Rubem Vieira, representantes da Rio Mais Saneamento: João Queiroz, assessor da presidência, Marcelo Luvisotto, superintendente de operações e Gustavo Dias, gerente de operações. Também estiveram na reunião a secretária de Obras e Urbanismo Elisa Giovanna dos Santos Martins Dias e o consultor da Prefeitura, Moacyr da Cedae.

Segundo a concessionária, o estudo concluiu que a causa do problema foi o “Plano Verão”, no qual a CEDAE uma vez por semana diminui a pressão no abastecimento de uma cidade. Com isso, em Itaguaí a redução é feita aos domingos, diminuindo o fornecimento. Porém, já começaram a fazer manobras técnicas para melhorar o abastecimento. A promessa é que a partir de 1º de março, o problema da falta de água comece a ser resolvido e que no prazo de 60 dias o desabastecimento da cidade estará totalmente solucionado.

Para o chefe do poder executivo, um dos grandes problemas é a falta d’água aos domingos. “É claro que a cobrança é sobre várias outras questões, como falta d’água pontuais em pontos da cidade, devido a tubos obstruídos. Os locais possuem a antiga rede, segundo o estudo da concessionária as mudanças começarão em março, e então poderemos entregar para a população essa melhora. O abastecimento não é um trabalho da Prefeitura de Itaguaí, é uma questão da Rio Mais, mas a gente vem cobrando e eles estão dando resposta.” Conclui o Prefeito, Rubem Vieira