O Samu funciona 24 horas. Atualmente, conta com três ambulâncias para atender toda a população.Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 16/02/2023 17:17 | Atualizado 16/02/2023 20:00

A Prefeitura de Itaguaí realizou, nesta quinta-feira (16), a entrega da nova base operacional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi totalmente reformada. A unidade fica na Avenida Isoldackson Cruz de Brito, no bairro Vila Margarida.



As novas instalações foram planejadas para melhorar o desempenho das equipes socorristas. Para reforçar a operacionalização no atendimento à população, o prédio passou por uma série de reestruturações técnicas para atender às normas regulatórias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa (Portaria nº 1.010/12).



Melhorias



O acompanhamento das obras e o projeto executivo ficaram a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Entre as novidades, foram criados espaços de limpeza e desinfecção das ambulâncias, área coberta para estacionamento das ambulâncias, expurgo e almoxarifado.



A adequações internas buscam oferecer atendimento mais eficaz aos usuários, além de possibilitar aos profissionais de saúde melhores condições de trabalho, com refeitório, sala de estar, amplo vestiário e área de repouso.



O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, fez um discurso de agradecimento aos itaguaienses e à parceria com o Governo do Estado.

- Quero agradecer aos moradores de Itaguaí, que vêm acreditando no nosso trabalho. Isso aqui a gente pegou com muita dificuldade. Eram mais de 200 carros destruídos em gestões passadas, quase um ‘ferro-velho’ onde os nossos funcionários do Samu não tinham estrutura adequada, sem ar condicionado, por exemplo. Hoje, a realidade é outra-, destacou.



O secretário Carlos Eduardo Zóia, parabenizou o prefeito, "O senhor, prefeito, está dando dignidade e restaurando a autoestima dos funcionários".



Atendimento

O Samu é um serviço que funciona 24 horas. Atualmente, conta com três ambulâncias para atender toda a população. A equipe é composta por 39 profissionais; entre eles, condutores (socorristas), técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, coordenadores, equipes do administrativo e da limpeza.



A solenidade de reinauguração contou com a presença, ainda, de vereadores, secretários municipais, servidores e do secretário de Estado do Turismo, Gustavo Tutuca.