A Prefeitura de Itaguaí marcou presença no carnaval deste ano. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

A Prefeitura de Itaguaí marcou presença no carnaval deste ano.Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 26/02/2023 22:32

A Prefeitura de Itaguaí marcou presença no carnaval deste ano com um desfile nota dez na Marquês de Sapucaí: pessoas com deficiência e seus acompanhantes do projeto “Itaguaí Por Mais Inclusão” percorreram todo o Sambódromo, como um bloco mais do que especial no Desfile das Campeãs, aplaudidos pelos milhares de espectadores.



O programa, cujo objetivo é o fortalecimento do vínculo familiar e a integração em ações inclusivas, faz parte da subsecretaria da Pessoa com Deficiência, pasta vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social.



Com o compromisso de promover e valorizar a cultura popular junto ao segmento das pessoas com deficiência, a Embaixadores da Alegria, com os seus 1.200 componentes, abriu a noite de sábado (25), em seu 16° carnaval desfilando no Sambódromo do Rio. Ao todo, mais de 40 pessoas do grupo de Itaguaí participaram do desfile.



A secretária municipal de Assistência Social, Michele Sobral, explica que o projeto “Itaguaí Por Mais Inclusão” visa o acompanhamento social, além, claro, do objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários com ações inclusivas.



“Gratidão nos resume pela confiança das famílias no nosso trabalho. O convite da Embaixadores da Alegria nos encheu de orgulho, já que reconheceu e valorizou o trabalho realizado em Itaguaí. Participar do desfile e ver a felicidade dos nossos jovens, seus familiares e nossa equipe de trabalho faz desse momento único para nossas vidas” – avalia Michele Sobral.