O programa fornece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda, em busca de oportunidades no mercado de trabalho. - Foto/ Divulgação (Senac RJ)

Publicado 27/02/2023 17:36

O Senac RJ oferece 40 vagas gratuitas para os cursos de Organizador de Eventos e Camareira - Técnicas de Limpeza e Arrumação, em Itaguaí. As aulas começam a partir dos meses de março e abril. As vagas são oferecidas através do Programa Senac de Gratuidade e estão abertas para adultos e jovens a partir de 16 anos, com renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa. As inscrições devem ser feitas no site http://psg.rj.senac.br. Mais informações pelo telefone (21) 2018-5866.

Há 20 vagas para o curso de Camareira - Técnicas de Limpeza e Arrumação. Os alunos terão aulas nas dependências do IT Grande Hotel Itaguaí, paceiro no programa. O objetivo é que os alunos possam aprender as novas competências, na prática, desde a primeira aula. O início do curso está previsto para 29 de março, as quartas-feiras, das 13h às 17h. Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de março.

De forma prática, o curso de Organizador de Eventos ensina a planejar, operar, executar e realizar um evento, incluindo as etapas de gestão de pessoas, comunicação e o marketing de eventos, assim como regras de etiqueta, cerimonial e protocolo. Há 20 vagas disponíveis para a turma com aulas às segundas, terças e quintas, das 13h às 17h, a partir de 3 de abril e inscrições online até 27 de março.

Programa Senac de Gratuidade (PSG)