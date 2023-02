As Viaturas fazem parte do projeto 100% Samu RJ, do Governo do Estado. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

As Viaturas fazem parte do projeto 100% Samu RJ, do Governo do Estado.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 27/02/2023 20:18 | Atualizado 27/02/2023 20:18

Itaguaí- O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Itaguaí ganhou um reforço de peso em seu efetivo. Com a presença do prefeito Rubem Vieira, o governador Cláudio Castro entregou mais duas ambulâncias para a cidade nesta segunda-feira (27). Itaguaí, agora possui cinco veículos superequipados em sua frota. “É um grande ganho para a saúde itaguaiense. Essas ambulâncias fazem parte da parceria entre Itaguaí e o Governo Estadual e vão ajudar muito no atendimento do Samu. Estamos investindo na saúde, dando mais qualidade assistencial à população”, destaca Rubem Vieira. Além do prefeito e do governador, também participaram da cerimônia o vice-governador do Rio, Thiago Pampolha; o secretário Estadual de Saúde, Doutor Luizinho; além do vereador e secretário de Eventos do município, Fabinho da Prime; e dos vereadores Vinícius Alves, Raquel Secundo, Julinho, Guilherme Farias, Haroldo Jesus e Zé Domingos.

