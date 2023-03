Homem é preso por estupro de vulnerável. - Foto/Divulgação (50DP)

Publicado 28/02/2023 09:37 | Atualizado 28/02/2023 09:46

Itaguaí- Polícia Civil da 50 DP, prendeu na noite desta segunda-feira (27), o influenciador digital por estupro de vulnerável. O agressor de 34 anos abusava de sua afilhada.

Os policiais da 50.ª DP, após levantamento de dados de inteligência, cumpriram na Av. Abílio Augusto Távora, em Cabuçu, no município de Nova Iguaçu, mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável contra o influenciador digital. O mandato expedido pelo Juízo de Itaguaí.

Segundo informações do Delegado Titular, Marcos Santana, o agressor era padrinho da vítima e aproveitou dos laços de amizade com a família, às vezes dormia na casa da afilhada em Itaguaí, onde abusava sexualmente da vítima.

Os abusos com a criança ocorreram dos seus sete a nove anos, até que a mesma relatou o fato para os pais. A menina atualmente tem dez anos.

Encorajada pela atitude da vítima, sua irmã, que atualmente tem dezessete anos, relatou que também sofrera abusos sexuais por parte do autor, quando também era criança, aos doze anos. A partir da denúncia foi instaurado inquérito policial para apurar esse novo crime.



O agressor tem mais de 350 mil seguidores no aplicativo de vídeos Kwai, inclusive em um deles fez uma paródia utilizando a imagem de um banner da Polícia Civil de Tocantins.

O homem foi preso e responderá ao Art 217, do Código Penal, pena de 8 a 15 anos.