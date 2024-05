Os shows são gratuitos, na Praça da Igreja de São Benedito, sempre às 22h. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Os shows são gratuitos, na Praça da Igreja de São Benedito, sempre às 22h.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 09/05/2024 17:31 | Atualizado 09/05/2024 17:31

Com missas, shows de pagode e muita diversão, a tradicional Festa de São Benedito, fixada no calendário oficial de Itaguaí-RJ, chega à sua 42ª edição, a partir desta sexta-feira até o próximo domingo, no bairro Coroa Grande.

O grupo Balacobaco anima o primeiro dia de festa. Já no sábado, quem dita o ritmo é o Nosso Sentimento. O encerramento fica por conta do Fundo de Quintal. Os shows são gratuitos, na Praça da Igreja de São Benedito, sempre às 22h.

No sábado, acontece a 40ª corrida de São Benedito. A largada está prevista para as 8h. A inscrição custa R$ 10 e já pode ser feita no Bar do Marinho, localizado na Rua Alencastro Guimarães, número 501, também em Coroa Grande.

A Festa de São Benedito, que teve a sua primeira edição há 42 anos, é sempre marcada pela presença maciça de itaguaienses das mais variadas religiões, além de moradores de cidades vizinhas e turistas de locaismaisdistantes.