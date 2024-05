A reunião apresentou as contribuições da população itaguaiense. - Foto/ Divulgação

A reunião apresentou as contribuições da população itaguaiense. Foto/ Divulgação

Publicado 15/05/2024 17:32

A Secretaria do Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal de Itaguaí realizou, nesta terça-feira (14), na Câmara Municipal, mais uma etapa do processo de elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA). Ao lado de representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Guandu, a secretaria organizou uma audiência pública para debater melhorias em relação ao desenvolvimento sustentável na cidade.

Segundo a secretaria, a iniciativa tem o objetivo de fortalecer as redes de educação ambiental locais, além de conscientizar e sensibilizar a população para a conservação do ambiente.

Realizada em parceria com a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap), Myr Projetos Sustentáveis e apoio da Prefeitura Municipal de Itaguaí, a reunião apresentou as contribuições da população itaguaiense na consulta pública realizada de 5 de abril a 4 de maio, que reuniu ações efetivas de educaçãoambiental.