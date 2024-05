Diversos serviços foram oferecidos a população. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 20/05/2024 11:16

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Itaguaí promoveu uma grande e importante ação de conscientização ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Criança e Adolescente, no último sábado (18/5).

A mobilização iniciou com uma caminhada saindo do Largo General Bocaiúva até a Praça Vicente Cicarino. O objetivo da mobilização promovida pelo CMDCA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, foi destacar a importância de conscientizar, mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade para se juntar na proteção das crianças e adolescentes.

A ação ainda contou com diversos outros parceiros que se uniram na causa: secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Cultura, Meio ambiente e Obras, Defensoria Pública; CRC – com serviços de atendimento para CadUnico e isenção de documentos; Casa do Pai – com serviço de barbearia e apresentações culturais; APAE, Garoto Cidadão, Balé Pontinha dos pés, Grupo de escoteiros do Mar Jagaremenon, além dos serviços como Criança Feliz, Família Acolhedora, Conselho Tutelarentreoutros.