3ª edição da Festa de Imigração Japonesa - Divulgação / Prefeitura de Itaguaí

Publicado 22/05/2024 14:24

Itaguaí - Já tradicional no calendário de Itaguaí, a Festa da Imigração Japonesa chega à sua 3ª edição, entre os dias 7 e 9 de junho, no Parque Municipal da cidade. Com entrada gratuita, o festival anunciou uma programação diversificada com apresentações da cultura oriental, culinária típica, exposições de artes, oficinas e muitos shows. Confira a programação ao fim deste texto.

O evento tem como intuito celebrar a rica cultura e as tradições japonesas, além de ratificar laços de amizade e cooperação entre Japão e Brasil. Vale ressaltar que Itaguaí possui cerca de 470 famílias e aproximadamente 2.500 pessoas, a maior comunidade japonesa no estado do Rio de Janeiro. Além disso, com a presença de público vindo de cidades vizinhas e até mesmo de outros estados, o festival promove o turismo local e impulsiona o comércio e a economia do município de Itaguaí.

Confira a programação:

3ª Festa da Imigração Japonesa

Data: 7 a 9 de junho

Local: Parque Municipal de Itaguaí - Estr. do Trapiche, 2-36 - Centro

Sexta-feira, a partir das 18h

18h – Praça de Alimentação

18h – Espaço Kampai

22h30 – Baile do George - Fundador do Kid Abelha cantando sucessos de Cazuza; Kid Abelha, Barão Vermelho e Lulu Santos.

Sábado, das 14h às 20h - Oficinas Temáticas:

- Maquiagem Artística

- Mangá

- Ikebana

- Escrita Japonesa

- Origami

- Espaço Saúde

- Tanabata Matsuri (Festival das Estrelas)

- Exposição: Mazomba e Japão Rural

15h - Abertura da programação de palco - apresentador Kendi Yamai (Boas-Vindas do Festival)

15h30 - Tambores japoneses Himawari Taiko

16h30 - Miss Nikkey RJ – 1ª parte

17h - Grupo de Dança Tradicional Saito Satoru Ryubu Dojo

17h30 - Mágico Sayuki

18h00 - Cortejo Cultural (Turma em Cena + Ativa Música + Tambores de Okinawa + Bamita + Dança do Leão)

Cerimônia de Abertura: Patrocinador, Poder Público e Representantes da Associação Nikkei do Rio de Janeiro e entidades parceiras.

18h30 – Cerimônia Budista

19h – Miss Nikkey RJ – 2a parte

19h40 – Tambores de Okinawa e Dança do Leão Yuriki no Kizuna

20h10 – Miss Nikkey RJ – divulgação das vencedoras

20h40 – Atração Musical Japonesa - Anime, J-Pop e J-Rock (cantores Yatta e Eli)

21h – Ricardinho Martiliano

23h30 – Majota



Domingo, das 11h às 19h - Oficinas Temáticas:

- Maquiagem Artística

- Mangá

- Ikebana

- Escrita Japonesa

- Origami

- Espaço Saúde

- Tanabata Matsuri (Festival das Estrelas)

- Exposição: Mazomba e Japão Rural

11h30 – Taiko Himawari

12h00 - Grupo de Dança Tradicional Saito Satoru Ryubu Dojo

12h30 - Tambores de Okinawa e Dança do Leão Shishimai Yuriki no Kizuna

13h - Mágico Sayuki

13h30 – Atração Musical Japonesa - Anime, J-Pop e J-Rock (cantores Yatta e Eli)

14h - Artes Marciais - Karatê 15:15h – Rio Nikkei Taiko

16h - Miss Nikkey RJ - Vencedoras 16:15h - Concurso Cosplkay

19h - Resultado Cosplkay

19h - CerimôniaTanabata Matsuri (Festival das Estrelas) 20:00h – Atração Local

22h30: Tony Garrido