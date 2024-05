A primeira unidade entregue com as novas instalações foi a Escola Municipal Professora Severina dos Ramos de Sousa, em Coroa Grande. - Foto/ Divulgação

A primeira unidade entregue com as novas instalações foi a Escola Municipal Professora Severina dos Ramos de Sousa, em Coroa Grande. Foto/ Divulgação

Publicado 27/05/2024 22:00

Após a finalização das obras de modernização, a Prefeitura de Itaguaí reinaugurou três unidades escolares, na última sexta-feira (25), nos bairros Coroa Grande, Engenho e Vila Ibirapitanga. Conforme a Secretaria Municipal de Educação, a ação representa uma significativa melhoria na qualidade do ensino.

A primeira unidade entregue com as novas instalações foi a Escola Municipal Professora Severina dos Ramos de Sousa, em Coroa Grande. Na sequência, o Centro Educacional de Itaguaí (CEI), no Engenho. Para finalizar, a Creche Municipal Professora Maria de Lurdes Souza Garcia, em Vila Ibirapitanga.

"São unidades fundamentais para a educação em nossa cidade, com infraestrutura moderna e recursos de qualidade para nossos alunos. Com as novas instalações, estamos preparados para proporcionar um ambiente ainda mais acolhedor para o aprendizado", diz o secretário de Educação Samuel Moreira da Silva.