O Container das Artes chega em Itaguaí.Foto: IDEC

Publicado 16/07/2024 20:01

O Container das Artes está chegando em Itaguaí (RJ). Oferecendo aulas gratuitas de circo, percussão, dança e teatro, além de noções e experiências práticas em sustentabilidade para crianças e jovens, de 7 a 14 anos, o projeto 'estacionará' na Praça Céu pelos próximos três meses. Além disso, a iniciativa capacitará profissionais locais, também de graça. A formação de agentes culturais será realizada de 15 a 18 de julho e as aulas terão início no dia 22 de julho. As inscrições já podem ser realizadas na Secretaria da Praça do Céu, Estrada Décio Muniz da Silva Filho, Gleba B, Chaperó - de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Idealizado e executado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), com patrocínio da Instituto Cultural Vale, via Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, o Container das Artes aposta nas atividades práticas como ferramenta de cidadania, além de deixar um legado para essas cidades.

Itaguaí será a quarta cidade contemplada com o projeto. Antes, o Container das Artes foi realizado em Santa Maria do Itabira, Barão dos Cocais e Santa Bárbara, todas e, Minas Gerais, com um feedback muito positivo da população. “É muito gratificante poder participar de um projeto que oferece atividades artísticas e culturais de forma gratuita para crianças e jovens. Não tenho dúvidas de que isso é uma forma de deixarmos um legado pelas localidades que passamos”, afirmou Laura Lopes, coordenadora de cultura do IDEC.

Sustentabilidade

Pensando em levar o conceito de sustentabilidade, alinhado com o que há de mais moderno em energia limpa, os contêineres funcionam com captação de energia eólica e solar. Desta maneira, servem como exemplo direto nas aulas ministradas sobre o tema, que também fazem parte da grade em todas as cidades. Uma parede verde, montada pelos próprios alunos, também é deixada como legado em cada município atendido pela iniciativa, assim como toda estrutura e o material utilizado para as aulas.

SERVIÇO

Container das Artes - Itaguaí (RJ)

- Capacitação de profissionais: de 15 a 18 de julho

- Início das aulas: 22 julho

Inscrições: secretaria Praça do Céu, Estrada Décio Muniz da Silva Filho, Gleba B, Chaperó. De segunda a sexta, das 8h às 17h.