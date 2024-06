Firjan promove debate sobre desenvolvimento econômico com empresários da Baixada Fluminense, em visita à Nuclep. - Foto/ Divulgação

Firjan promove debate sobre desenvolvimento econômico com empresários da Baixada Fluminense, em visita à Nuclep.Foto/ Divulgação

Publicado 25/06/2024 07:58

Formação de mão de obra qualificada, geração de emprego, segurança e melhoria da qualidade de vida da população foram temas abordados durante a quinta reunião do ano do Conselho Empresarial da Firjan Nova Iguaçu e Região. Em mais uma edição do encontro itinerante, os empresários da Baixada Fluminense tiveram a oportunidade de conhecer o potencial Nuclep e visitaram o piso fabril da empresa estatal, que emprega mais de 700 profissionais, sendo 70% moradores do entorno.

Na ocasião, a parceria entre a empresa e Firjan SENAI foi enfatizada pelo presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região, Carlos Erane de Aguiar, como importante fator para possibilitar a qualificação de mão de obra especializada absorvida pela Nuclep. “A importância da atuação da empresa aqui na região é traduzida no número de empregos que gera, nos avanços tecnológicos que cria, na capacitação profissional que promove através de parcerias como com a Firjan SENAI, além de iniciativas de responsabilidade social que beneficiam a população do entorno”, destacou, Carlos Erane, reforçando a importância do estabelecimento de ações para fortalecer a segurança nos municípios do entorno.



“É urgente que haja mudanças nesse quadro, porque a violência é hoje, entre todos, o pior problema que enfrentamos como empresários e industriais que somos na Baixada Fluminense”, considerou o representante da federação, ao comentar o fato de Itaguaí e Queimados estarem na relação de cidades mais violentas do país. “Hoje temos aqui empresários que investem na região, e costumo dizer que somos verdadeiros heróis. Temos nos mobilizado junto aos governos estadual, federal e municipal para contribuir com sugestões de iniciativas que ajudem a reverter esse quadro”, completou.



A atuação da Nuclep na região foi apontada como importante fator para a mudança da realidade social da região, tendo em vista o investimento em qualificação de mão de obra e é uma geradora de oportunidades de colocação no mercado de trabalho, de forma direta e indireta. A empresa produz equipamentos pesados para diversos setores da indústria, atuando nas áreas nuclear, offshore, químico/petroquímico, naval, siderúrgica, mineração, hidrelétrica, termoelétrica, petróleo e gás. Ocupando uma área de 1 milhão de metros quadrados, a estatal possui um conjunto de máquinas operatrizes para usinagem, soldagem, calandragem e tratamento térmico únicos no país.



A Nuclep conta com a parceria da Firjan SENAI para a formação de profissionais especializados. Entre os cursos oferecidos para atender a demanda da estatal estão os de mecânico de manutenção e soldador de estruturas metálicas. “Temos como planejamento estratégico a qualificação de mão de obra do entorno. Essa parceria com a Firjan SENAI está possibilitando dar voos maiores e hoje alcançamos a marca de 60% dos profissionais da empresa capacitados pela Firjan SENAI”, destacou Franklin Silva da Paz, gerente geral de Talento Humano da Nuclep.



Com 34 anos de atuação na empresa, o técnico industrial, Manoel Lopes de Oliveira Neto, é um dos profissionais que ingressou na Nuclep a partir da formação em curso da Firjan SENAI. Ele trabalhou no projeto do reator protótipo nuclear que durou 18 anos e passou por diferentes estágios de qualificação. “Fui aprendiz, soldador, supervisor e inspetor no mesmo projeto. A Firjan SENAI é uma referência nacional para a formação profissional, o que é de grande importância para a indústria e essencial para a população”, comentou.