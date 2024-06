Espaço cultural é dedicado ao resgate da memória da cidade e de seus povos originários indígenas, africanos e japoneses. - Foto/ Dilvulgação

Espaço cultural é dedicado ao resgate da memória da cidade e de seus povos originários indígenas, africanos e japoneses.Foto/ Dilvulgação

Publicado 10/06/2024 10:49 | Atualizado 10/06/2024 10:50

No 7º ano de existência, o projeto Ativação Cultural Itaguaí, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, anuncia a inauguração do Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde com uma série de atividades gratuitas, a partir do dia 14 de junho. A programação inclui oficinas de mangá e escrita japonesa, apresentações musicais e o concurso Miss Nikkei Estado do Rio de Janeiro, proporcionando uma imersão nas tradições culturais e artísticas da região. O novo espaço fica no Shopping Pátio Mix, Rodovia Rio Santos, s/n, Itaguaí.





Para seguir com o objetivo de celebrar e homenagear a história da região, sua população e sua cultura, foi criado o Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde.

“Pensando no fácil acesso, segurança e conforto dos visitantes, escolhemos um espaço dentro do Shopping Pátio Mix, localizado às margens da Rodovia Rio x Santos, em Itaguaí. O novo centro cultural vai ofertar, gratuitamente, apresentações artísticas, troca-troca de livros, espaço infantil para trabalhar a criatividade das crianças, realização de workshops e oficinas, além de ter exposições permanentes, tudo dentro do horário de funcionamento do shopping e aberto ao público”, explica Alessandra Reis, idealizadora do projeto Ativação Cultural Itaguaí e do Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde.





“Diante da trajetória bem sucedida e sólida, chegou o momento de dar um passo maior e criar na cidade de Itaguaí o Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde. Um espaço cultural dedicado ao resgate da memória da cidade e de seus povos originários - Indígenas, Africanos e Japoneses. Nosso objetivo é também apontar para o futuro da cultura local, capacitando seus artistas e formando novos públicos”, destaca Horlan Gentil, responsável pela Direção Criativa e Curadoria Geral do Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde.





O projeto Ativação Cultural Itaguaí dará continuidade ao trabalho junto às escolas públicas. Além disso, assim como nos anos anteriores, a programação cultural gratuita do projeto segue presente nos grandes eventos já conhecidos, como a Festa de Imigração Japonesa, Expo Itaguaí, o Dia da Consciência Negra e eventos de Natal que acontecem na cidade.



Programação



Sexta-feira (14/6) - A partir das 17h



Cortejo Cultural;



Cerimonial de Abertura;



Apresentação dos alunos da Escola Estadual José Maria de Brito;



Apresentação do Grupo de Taiko;



Realização da edição anual do Miss Nikkei Estado do Rio de Janeiro;



Exposição de Bonsai e artesanato com técnicas japonesas;



Oficinas Artísticas: Ikebana, origami, maquiagem, escrita japonesa, mangá e mais;



Abertura da Exposição "A Presença dos Japoneses na Região da Costa Verde”.



Sábado (15/6) - das 10h às 21h



Exposição: "A Presença dos Japoneses na Região da Costa Verde”;



Oficinas Artísticas: Ikebana, origami, maquiagem, escrita japonesa e mais.



Exposição de Bonsai e artesanato com técnicas japonesas;



Maquiagem artística para crianças.







Sobre o projeto Ativação Cultural Itaguaí





Com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto Ativação Cultural Itaguaí chega ao seu 7º ano de existência. Ao longo desses anos, foi promovida uma série de ações e espetáculos, levando cultura e arte-educação tanto às escolas quanto a toda a comunidade do município de Itaguaí. No período de 2018 a 2023, números importantes foram conquistados, como: 26.417 pessoas impactadas diretamente; 15.870 alunos mobilizados em 48 escolas públicas; 26 eventos em praças públicas; 850 artistas profissionais e amadores participando do projeto; 1.100 contratações de prestadores de serviço e fornecedores, sendo 70% da cidade de Itaguaí; 19 artistas e prestadores de serviço formalizados através do MEI; 179 apresentações culturais (música, dança, folclore, contação de histórias) e 1.002 horas de oficinas culturais gratuitas.

No 7º ano de existência, o projeto Ativação Cultural Itaguaí, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, anuncia a inauguração do Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde com uma série de atividades gratuitas, a partir do dia 14 de junho. A programação inclui oficinas de mangá e escrita japonesa, apresentações musicais e o concurso Miss Nikkei Estado do Rio de Janeiro, proporcionando uma imersão nas tradições culturais e artísticas da região. O novo espaço fica no Shopping Pátio Mix, Rodovia Rio Santos, s/n, Itaguaí.





Para seguir com o objetivo de celebrar e homenagear a história da região, sua população e sua cultura, foi criado o Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde. “Pensando no fácil acesso, segurança e conforto dos visitantes, escolhemos um espaço dentro do Shopping Pátio Mix, localizado às margens da Rodovia Rio x Santos, em Itaguaí. O novo centro cultural vai ofertar, gratuitamente, apresentações artísticas, troca-troca de livros, espaço infantil para trabalhar a criatividade das crianças, realização de workshops e oficinas, além de ter exposições permanentes, tudo dentro do horário de funcionamento do shopping e aberto ao público”, explica Alessandra Reis, idealizadora do projeto Ativação Cultural Itaguaí e do Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde.





“Diante da trajetória bem sucedida e sólida, chegou o momento de dar um passo maior e criar na cidade de Itaguaí o Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde. Um espaço cultural dedicado ao resgate da memória da cidade e de seus povos originários - Indígenas, Africanos e Japoneses. Nosso objetivo é também apontar para o futuro da cultura local, capacitando seus artistas e formando novos públicos”, destaca Horlan Gentil, que é responsável pela Direção Criativa e Curadoria Geral do Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde.





O projeto Ativação Cultural Itaguaí dará continuidade ao trabalho junto às escolas públicas. Além disso, assim como nos anos anteriores, a programação cultural gratuita do projeto segue presente nos grandes eventos já conhecidos, como a Festa de Imigração Japonesa, Expo Itaguaí, o Dia da Consciência Negra e eventos de Natal que acontecem na cidade.





Programação





Sexta-feira (14/6) - A partir das 17h

Cortejo Cultural;

Cerimonial de Abertura;

Apresentação dos alunos da Escola Estadual José Maria de Brito;

Apresentação do Grupo de Taiko;

Realização da edição anual do Miss Nikkei Estado do Rio de Janeiro;

Exposição de Bonsai e artesanato com técnicas japonesas;

Oficinas Artísticas: Ikebana, origami, maquiagem, escrita japonesa, mangá e mais;

Abertura da Exposição "A Presença dos Japoneses na Região da Costa Verde”.





Sábado (15/6) - das 10h às 21h

Exposição: "A Presença dos Japoneses na Região da Costa Verde”;

Oficinas Artísticas: Ikebana, origami, maquiagem, escrita japonesa e mais.

Exposição de Bonsai e artesanato com técnicas japonesas;

Maquiagem artística para crianças.

Sobre o projeto Ativação Cultural Itaguaí





Com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto Ativação Cultural Itaguaí chega ao seu 7º ano de existência. Ao longo desses anos, foi promovida uma série de ações e espetáculos, levando cultura e arte-educação tanto às escolas quanto a toda a comunidade do município de Itaguaí. No período de 2018 a 2023, números importantes foram conquistados, como: 26.417 pessoas impactadas diretamente; 15.870 alunos mobilizados em 48 escolas públicas; 26 eventos em praças públicas; 850 artistas profissionais e amadores participando do projeto; 1.100 contratações de prestadores de serviço e fornecedores, sendo 70% da cidade de Itaguaí; 19 artistas e prestadores de serviço formalizados através do MEI; 179 apresentações culturais (música, dança, folclore, contação de histórias) e 1.002 horas de oficinas culturais gratuitas.