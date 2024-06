O fórum reuniu mais de 60 alunos da rede municipal. - Foto/ Divulgação

Publicado 06/06/2024 09:37

Para marcar a Semana Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Itaguaí promoveu, na manhã desta quarta-feira (5), na Câmara Municipal, o seminário Verde Conexões. Organizado pela Secretaria Municipal do Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal, o evento abordou temas fundamentais para o futuro sustentável da cidade, debatendo soluções baseadas na natureza para enfrentar e mitigar as mudanças climáticas mundiais.

Visando conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação ambiental, principalmente as novas gerações, o fórum reuniu mais de 60 alunos da rede municipal. A garotada conheceu vários projetos em andamento da secretaria no município, como a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; a operação e importância das Estações Hidrológicas e Telemétricas recém-instaladas e o Projeto “Operação Queimada Não”, que passará a contar com a atuação de voluntários na fiscalização. A secretaria do Ambiente ainda deu destaque para a importância dos planos de manejo das Áreas de Proteção Ambiental (APA’s) do Saco de Coroa Grande e de Itaguaí, Itinguçu, Espigão e Taquara.

“Com as políticas públicas ambientais que estamos desenvolvendo no município, vamos criando um sentimento na população de que fizemos, em quase quatro anos, um trabalho que deveria ter sido entregue à cidade há 40 anos – destaca o secretário do Ambiente, Antonio Marcos Barreto.

Também participaram do evento os secretários de Educação (Samuel Moreira da Silva), de Assistência Social (Elson Ribeiro) e de Desenvolvimento (Jefferson de Souza Ribeiro.