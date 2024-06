Bia Fernandes venceu mais um campeonato, desta vez o World Jiu- jitsu. - Foto/ Divulgação

Bia Fernandes venceu mais um campeonato, desta vez o World Jiu- jitsu.Foto/ Divulgação

Publicado 02/06/2024 10:46 | Atualizado 02/06/2024 10:53

A itaguaiense Beatriz Fernandes, vence a disputa no Mundial de Jiu-Jitsu e traz o terceiro lugar para o Brasil. A disputa em Long Beach, ocorreu nesta sexta-feira (31). A atleta de 15 anos, conta com mais de 90 medalhas e tem sido um dos destaques da modalidade.

Beatriz Fernandes, com apenas 15 anos, tem um histórico brilhante no jiu-jitsu. Desde os 3 anos dedicada ao esporte, ela já deixou sua marca em competições internacionais e por todo o Brasil. Em 2023, Bia conquistou nada menos que 13 medalhas, sendo 7 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. Nesta sexta-feira (31), bia venceu mais um campeonato, desta vez o World Jiu- jitsu. Bia lutou na categoria Juvenal, azul, peso pluma 48 kg. A vitória foi sobre Jenna Lynn Leclair.

“Mais focada do que nunca em buscar a vitória, entrou determinada em finalizar a luta e foi o que aconteceu, começou puxando para a guarda aplicando um armlock que a menina defendeu variando para a omoplata com um mata leão. E com 1:10 de luta conseguiu garantir a medalha de 3 lugar no Mundial IBJJF da Califórnia 2024”, explica o treinador e pai, Fábio do Valle Borges.

A edição de 2024 foi repleta de confrontos memoráveis por um dos maiores títulos do esporte com kimono. Começou nesta quinta-feira (30), e se estendeu até este domingo (2).