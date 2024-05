Farto material entorpecente apreendido. - Foto/ Divulgação

Publicado 29/05/2024 23:38 | Atualizado 30/05/2024 15:34

Na tarde desta quarta-feira (29), policiais foram alvejados por bandidos na comunidade do Sem Terra, em Itaguaí. No confronto, um suspeito foi atingido



Ao patrulharem a Rua das Macieiras, na comunidade do Sem Terra, policiais militares da 5ª CIA do 24ºBPM, foram alvos de criminosos armados que efetuaram disparos contra as guarnições. Após o confronto os agentes socorreram e encaminharam o homem para o Hospital Municipal São Francisco Xavier, devido à gravidade do ferimento não resistiu e veio a óbito.



Na ação foram apreendidos, um revólver ROSSI, calibre 38 com oito munições intactas, farto material entorpecente a ser contabilizado e uma motocicleta Yamaha Preta.

A ação dos agentes também foi responsável pela prisão de mais três pessoas, homens de 18, 20 e 21 anos. Com eles foram encontrados uma pistola marca Canik modelo TP 9 numeração suprimida, quatro carregadores de pistola 9mm, quatro munições, dois rádios transmissores, 231 pinos de cocaína, oito 318 trouxinha maconha, três tabletes de maconha, uma capa de colte, 330 maços de cigarros GIFT, 57 pedras de crack. Mediante ao fato, foi dado voz de prisão aos elementos e os mesmos foram conduzidos a 50ª DP para avaliação da autoridade policial.