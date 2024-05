O projeto é uma produção do Grupo Circo Turma Em Cena, idealizado pelo produtor cultural Adriano Didi. - Foto/Divulgação

Depois do sucesso em 2023, o projeto CIRCOLAR, que tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, voltou e vai levar o seu espetáculo gratuito de arte circense e música para seis comunidades de Itaguaí até o fim deste ano. Como novidade, o projeto traz as rodas de conversa com o tema “História e Identidade Territorial” para as comunidades e seu entorno. A roda de conversa tem data, horário e local: 29 de maio, às 14h, no CIEP Irmã Dulce, em Chaperó.

Conforme a consultora histórica e pedagógica do projeto Circolar, Mirian Bondim, as rodas de conversa têm o objetivo de dialogar com a comunidade sobre a história e cultura do local. “Buscamos entender a identidade dos moradores, como eles se colocam ali dentro da comunidade, qual é a sua ligação. É uma oportunidade para fazer uma troca de conhecimento. Eu, como historiadora, levo a grande história da região, através de reportagens, informações do passado e documentos históricos, para a comunidade e eles me contam as suas próprias histórias e impressões”, explica Mirian Bondin.





Outra novidade é a confecção de murais inspirados no cotidiano de cada localidade visitada no circuito. Quem está à frente da produção do muralismo é a artista plástica Letícia Mozo, que vai se basear também nas rodas de conversas que serão feitas na primeira visita à comunidade. Depois de prontos, os murais serão “inaugurados” com a apresentação do espetáculo circense e musical do Circolar.





Um dos objetivos do Circolar neste ano é trabalhar a inclusão de pessoas com deficiência nas ações do projeto. “Através de visitas e contatos com escolas, CRAS e projetos que trabalham com pessoas com deficiência, para levantamento de números de pessoas e tipos de deficiências para conseguirmos chegar à inclusão de tipos de comunicação para melhor atendimento a eles”, explicou a assistente social e consultora do Projeto Circolar, Marluce Brandão.





“O Circolar é um projeto de circulação, que visa contribuir para o fortalecimento da identidade das comunidades tradicionais e territórios populares (culturas populares e urbanas) presentes no município de Itaguaí. A proposta é atender um público que se encontra em área de difícil acesso à cultura e ou bens culturais e com dificuldades de acesso à internet”, conta o produtor cultural e diretor artístico do projeto, Adriano Sampaio Evangelista (Adriano Didi).





O projeto é uma produção do Grupo Circo Turma Em Cena, idealizado pelo produtor cultural Adriano Didi e que desde o ano 2000 desenvolve e aprimora um estilo artístico original com produções cênicas, audiovisual, circo-teatro, palhaçaria, acrobacias, mágicas, malabares, pernas de paus, teatro de bonecos, musicais, oficinas e brincadeiras que podem se adaptar a todas as idades e todos os locais.