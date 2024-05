Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14. - Foto/ Divulgação

Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14. Foto/ Divulgação

Publicado 28/05/2024 18:37

O Programa de Estágio 2024 da Vale está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (27). São mais de 850 vagas distribuídas entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais e Pará. Para o estado do Rio, serão oferecidas 86 vagas no total, 10 em Itaguaí, sendo 15 em Mangaratiba, 7 em Duque de Caxias e 54 na capital fluminense. O programa busca os melhores talentos que representem a diversidade do Brasil e que estejam dispostos a inovar de forma colaborativa e compartilhada, contribuindo para o desenvolvimento dos negócios e gerando um impacto positivo na sociedade.

Podem se candidatar ao processo seletivo da Vale pessoas de todas as idades que estejam cursando o Ensino Superior, com previsão de formatura entre dezembro/2025 e dezembro/2027. As inscrições ficam abertas até o dia 24 de junho pelo endereço www.vale.com/estagio e a carga horária de trabalho é de até 6 horas. As vagas contemplam dois formatos de trabalho: presencial e híbrido. As especificações de cada vaga também estão disponíveis no site.

O Programa de Estágio 2024 vai oferecer oportunidades em cursos como Engenharias, Tecnologia, Geologia, Enfermagem, Psicologia, Administração, Comunicação, Direito, entre outros, com previsão de contratação a partir de setembro. Por um período de até dois anos, as pessoas selecionadas terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da profissão por meio de mentorias de carreira, acesso a uma trilha exclusiva de desenvolvimento em temas relevantes, além de experiências práticas na rotina e em projetos da empresa.

Para Ricardo Pina, gerente de Atração e Aquisição de Talentos da Vale, o estágio oferece a chance de impactar, ainda na faculdade, a vida de milhares de pessoas. “A mineração é um setor essencial para o desenvolvimento do mundo e está em produtos da área de saúde, na fabricação de carros, eletrodomésticos. Quem vier trabalhar conosco já vai começar a sua carreira profissional com uma experiência rica e repleta de oportunidades e desafios. Buscamos construir um legado econômico, social e ambiental positivo e queremos pessoas engajadas e dispostas a nos ajudar nesta jornada” ressalta.

Pré-requisitos

Podem se candidatar estudantes cursando ensino superior, com previsão de formatura entre dezembro de 2025 e dezembro de 2027. É necessário apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização de estágio. Os candidatos deverão ser residentes na cidade da vaga ou em municípios próximos.

Processo seletivo

O processo seletivo para o Programa de Estágio será online e as etapas são eliminatórias, incluindo inscrições, testes, dinâmicas de grupo e painel com gestores e gestoras. Todas as etapas do processo devem ser acompanhadas pelo site. A previsão é de que as admissões comecem em setembro.

Benefícios

Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14 (valores variam de acordo com a carga horária), vale-transporte (quando aplicável), vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável) e terão direito a assistência médica, trilha de desenvolvimento de carreira exclusiva, Gympass, auxílio ergonomia (exceto para vagas de trabalho em formato presencial), programa de assistência ao empregado, seguro de vida e cesta de Natal, além de recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses.

Serviço

Programa de Estágio da Vale 2024

Período de inscrições: 27/05 a 24/06

Mais de 850 vagas para os estados de MG, PA, MA, ES e RJ.

Inscrições em: www.vale.com/estagio