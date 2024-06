Na operação, três suspeitos foram presos e material foi apreendido. - Foto/ Divulgação

Na operação, três suspeitos foram presos e material foi apreendido.Foto/ Divulgação

Publicado 04/06/2024 14:29

Ação do 24 BPM, do 3º CPA com objetivo de inibir o tráfico de drogas em Itaguaí ocorreu na manhã desta terça-feira (4), na operação três suspeitos foram presos e material foi apreendido.

A operação conjunta entre o 24 BPM, 21 BPM e 34 BPM foram responsáveis pela prisão de três homens na rua Bahia, na comunidade do Carvão, em Itaguaí. Foram presos três indivíduos, um de 31 anos com antecedentes criminais, Art. 28 e 33 da Lei, sendo elas de consumo e tráfico de drogas, Art. 129 e 147 do Código Penal, sendo ele voltado a ameaça e lesão corporal, além de porte ilegal de arma de fogo e crimes de violência doméstica. Homem de 34 anos, também foi preso e conta também com uma vasta ficha criminal. Indivíduo de 23 anos também foi preso, ao consultar o CPF do suspeito foi constatado que o jovem possui, assim como os outros, antecedentes criminais. Neste caso responde a roubos de residências.

Os agentes ao entrarem na comunidade do Carvão, se depararam com homens que empreenderam fuga. As guarnições procederam em patrulhamento na localidade, nas proximidades da Rua Bahia, onde os marginais foram vistos, equipes localizaram os indivíduos, sendo abordados e após uma investigação policial no banco de dados do sistema, foram conduzidos a 50DP para medidas de praxe. Em ato contínuo, equipes realizaram vasculhamento na localidade, encontrando uma réplica de fuzil, uma espingarda Cal. 12, um revólver Cal. 38, rádios transmissores e farto material entorpecentes a ser contabilizado. A ocorrência segue em andamento na 50DP.