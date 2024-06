A edição de 2024 traz como novidade a Expo em dois fins de semana seguidos. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 10/06/2024 10:13

Principal festa agropecuária do estado do Rio de Janeiro, a Expo Itaguaí parte para a sua 31ª edição com expectativa de reunir mais de 500 mil pessoas nos sete dias de evento, entre 28 e 30 de junho, e 4 e 7 de julho. Batizado carinhosamente de Rock in Rio do interior, o evento, que vai celebrar os 206 anos da cidade, será custeado por patrocinadores e pela lei de incentivo à cultura.

O Diário Oficial do Estado, publicado em 29 de maio, revelou que a Light fará investimento, por meio de lei de incentivo, de R$ 1,5 milhão na organização da Expo. Outras parcerias, patrocínios e apoios ainda serão anunciados pela Prefeitura de Itaguaí. Além de não pesar nos cofres municipais, o evento ainda gera receita para Itaguaí. No ano passado, foram R$ 15 milhões em aumento de arrecadação com a festa.

A venda de espaços para comerciantes e parque de diversões, baseada em licitações, também retorna para a organização do evento. "No ano passado, o espaço do parque chegou a render R$ 360 mil", disse o prefeito Rubem Vieira, o Doutor Rubão.

A edição de 2024 traz como novidade a Expo em dois fins de semana seguidos. O último de junho e o primeiro de julho.

"A festa está sendo remodelada para atender melhor quem for. Estamos sempre buscando evoluir e melhorar a experiência de quem vai à Expo. Esse evento torna a cidade conhecida em todo o Brasil e é um sucesso todos os anos", afirmou Rubão.

A mudança, com essa folga entre os dias de festa, não deixará a Expo mais cara.

"Ao invés de fazermos em seis dias seguidos, faremos sete dias, mas com essa pausa no meio. Mas a estrutura não será desmontada entre uma semana e outra e só pagaremos pelo espaço nos dias em que usarmos. Então, não teremos custos extras", frisou o prefeito.

Algumas atrações já foram confirmadas. Entre elas, Felipe Ret e Suel (29 de junho), Ludmila (4 de julho), Vou pro Sereno e Gustavo Mioto (5 de julho), além de Ana Castela, confirmada recentemente.