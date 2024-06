Alunos do Programa de Preparação para o Mercado de Trabalho (PPMT) de 2023 com profissionais da Vale após a cerimônia de formatura. - Foto: Rui Okada

Alunos do Programa de Preparação para o Mercado de Trabalho (PPMT) de 2023 com profissionais da Vale após a cerimônia de formatura. Foto: Rui Okada

Publicado 10/06/2024 10:37

Moradores de Itaguaí, localizado na Costa Verde do Rio de Janeiro, terão a oportunidade de participar do curso gratuito de qualificação profissional em Instalador de Sistema Drywall. A qualificação é oferecida pela Vale em parceria com o Senai. Ao todo, são 25 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas entre os dias 10 e 11 de junho.



A iniciativa faz parte do Programa de Preparação para o Mercado de Trabalho (PPMT) e para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos, morar em Itaguaí, ter 5º ano do Ensino Fundamental completo e ter disponibilidade no horário do curso.

As aulas teóricas e práticas acontecerão, presencialmente segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. Durante o curso, os alunos poderão aprender sobre tecnologia básica da construção de edificações; planejamento e organização do trabalho na construção de edificações; tecnologia de sistemas drywall; integração de competências profissionais; entender a importância sobre qualidade, saúde, meio ambiente e segurança do trabalho no canteiro de obras; e técnicas de montagem de diferentes sistemas em construção a seco. Importante reforçar que não há relação entre a qualificação e a contratação de mão de obra pela empresa.



Serviço:

Inscrições: dias 10 a 11 de junho, das 14h às 20h (conforme senhas disponibilizadas).

Local de inscrição: Senai Itaguaí (Rodovia Rio Santos, LT J1, quadra 97, Zona Industrial - Vila Ibirapitanga - Itaguaí, RJ.



Documentos necessários:

• Original do documento oficial de identificação com foto (RG ou CNH);

• Original do CPF;

• Comprovante de residência;

• Comprovante de escolaridade;

• E-mail válido.



Aulas: de junho a setembro de 2024.

Onde as aulas serão realizadas: Senai Itaguaí (Rodovia Rio Santos, LT J1, quadra 97, Zona Industrial - Vila Ibirapitanga - Itaguaí, RJ).