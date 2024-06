Itaguaí recebe nos dias 27 e 28 de junho o Capacita, curso gratuito híbrido - com aulas presencias e à distância - Foto/ Divulgação

Itaguaí recebe nos dias 27 e 28 de junho o Capacita, curso gratuito híbrido - com aulas presencias e à distância - que vai fornecer ferramentas práticas, insights valiosos e uma rede de contatos para capacitar os participantes na gestão eficaz de projetos e no financiamento esportivo. O curso gratuito, que será realizado no Tulip Inn Itaguaí, é uma iniciativa do Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC) e tem patrocínio da Vale por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

Dentre os temas que serão abordados estão Aspectos Gerais da Lei de Incentivo, Cadastro do Proponente e Cadastramento de Projetos, Execução e Acompanhamento de Projetos, Planejamento Estratégico e Liderança, Construção de Projetos e Referenciais Estratégicos, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC).



Leonardo Castro, professor do curso ao lado de João Mandarino e Karine Barcelos, destaca que as leis incentivadas no país possibilitam que vários projetos tenham condições de sair do papel e mudem a vida de milhões de brasileiros. Porém, segundo Castro, é preciso ter uma equipe preparada para cumprir as exigências legais. “As leis incentivadas permitem um crescimento muito grande de áreas como o esporte e a cultura no Brasil. E, para ter acesso a essa importante política pública, é fundamental ter o conhecimento das leis”, disse.



O CURSO

A metodologia adotada pelo Capacita é dinâmica e participativa, combinando aulas expositivas, atividades práticas, dinâmicas de grupo e seminários com especialistas renomados. Cada etapa do Capacita será dividida em dois momentos: 16 horas de conteúdo presencial distribuído em 2 dias e mais 8 horas de conteúdos à distância. O curso busca proporcionar ferramentas práticas, insights valiosos e uma rede de contatos para realizarem uma gestão eficaz de projetos, impulsionando as iniciativas desenvolvidas por eles.



O Capacita vai passar 11 cidades no Brasil: Vila Velha (ES), Itaguaí (RJ), Açailândia (MA), Santa Inês (MA), Jacobina (BA), Rio Branco (AC), Manaus (AM), Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ), Governador Valadares (MG) e Mariana (MG).



Serviço



CAPACITA

Etapa 2: Itaguaí (RJ)

DATA: 27 e 28 de junho

LOCAL: Tulip Inn Itaguaí, BR-101, km 398, s/n - Lote E - Santana, Itaguaí - RJ.