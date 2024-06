Material apreendido em Itaguaí. - Foto/ Divulgação

Material apreendido em Itaguaí.Foto/ Divulgação

Publicado 10/06/2024 11:44 | Atualizado 10/06/2024 11:45

Na manhã desta segunda-feira (10), policiais militares do 24 Batalhão de Polícia Militar da 5ª companhia prenderam dois suspeitos, duas armas, farto material entorpecente, rádios transmissores na Rua Das Laranjeiras, no bairro Jardim Mar, localidade conhecida como comunidade do Sem Terra, em Itaguaí.

A ação ocorreu após agentes notarem uma atividade suspeita, realizaram a abordagem e com os homens de 18 e 24 anos foi encontrado uma pistola calibre 45, três carregadores de calibre 45, munições, uma réplica de fuzil modelo Ak, três rádios transmissores, 1 kg de maconha prensada, mais material entorpecente que está sendo contabilizado. Os agentes encaminharam os suspeitos a 50ª DP com o material para apreciação da autoridade policial.

A operação prendeu dois suspeitos além de armas, drogas e rádios transmissores