Antigas tubulações de ferro, que estavam obstruídas, foram substituídas por condutos maiores e mais modernos. Foto/ Divulgação

Publicado 14/06/2024 12:00 | Atualizado 14/06/2024 12:01

A concessionária vem investindo em melhorias na rede de distribuição de água de Itinguçu, localizada em Coroa Grande, no município de Itaguaí. Os serviços, que ocorrem desde o último ano, incluem a instalação de novas tubulações de água, bem como a troca de filtro em linha e registro, ações que contribuem para a diminuição de vazamentos e reduzem o índice de perdas de água. Como consequência, também diminuem ocorrências de desabastecimento. As ações já beneficiam cerca de 8 mil moradores do bairro com água com mais pressão nas torneiras.

Antigas tubulações de ferro, que estavam obstruídas, foram substituídas por condutos maiores e mais modernos. Além disso, foi instalado na região um filtro para evitar a passagem de sólidos grandes, o que impede que aconteçam danos e entupimentos na canalização. Outra melhoria foi a adição de um novo registro, direcionando a água de forma mais precisa e sem desperdícios.

Gustavo Dias, gerente de Operações da Rio+Saneamento, garante que este processo trará uma distribuição mais igualitária e eficiente da água. “Essas melhorias contribuem para aumentar a pressão da rede, beneficiando as regiões mais altas, como a parte superior de Coroa Grande. Com isso, podemos alcançar uma maior área de forma mais eficaz", explica o gerente. As obras ocorrem em diferentes vias da região, entre elas, Presidente Roosevelt, Rui Guaçu, Vereador Levindo Silva e Leopoldo Gaia.

A partir da próxima semana serão iniciadas as obras de extensão de rede de água na região. As intervenções começarão pela Rua Adalgisa Lemos com a Rua Guilherme Serrano. Ao longo do ano de 2024, a Rio+Saneamento investirá mais de R$12 milhões no município de Itaguaí. Ao todo serão implementados e substituídos 36 km de rede de água, o que beneficiará mais de 15 mil pessoas.