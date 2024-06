Serão distribuídos 5.611 cadernos pedagógicos para estudantes do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. - Foto/ Divulgação

Serão distribuídos 5.611 cadernos pedagógicos para estudantes do 1º ao 3º ano do ensino fundamental.Foto/ Divulgação

Publicado 20/06/2024 15:49 | Atualizado 20/06/2024 15:52

Nesta quinta-feira, dia 20, em Itaguaí (RJ), acontece o lançamento dos materiais pedagógicos complementares do projeto Trilhos da Alfabetização, iniciativa da Fundação Vale em parceria com a Roda Educativa e a Secretaria Municipal de Educação. O evento tem como objetivo apresentar os materiais pedagógicos e suas funcionalidades, além de divulgar práticas pedagógicas bem-sucedidas e o uso dos materiais pelos participantes.



No lançamento, que marca um passo importante do projeto, serão distribuídos 5.611 cadernos pedagógicos para estudantes do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, 366 kits de “Formação nas Escolas” e 4.265 livros literários. No total, mais de 8.600 estudantes de 39 escolas públicas de Ensino Fundamental I do município serão beneficiados.



Os materiais visam apoiar os educadores em sala de aula e contam com elementos da cultura e dos recursos naturais Itaguaí e da região. O projeto desenvolveu jogos de matemática também com o objetivo de subsidiar a prática docente nessa área do conhecimento. Todos os materiais dialogam e complementam as formações oferecidas pelo projeto para todos os profissionais da educação do município que atendem ao Ensino Fundamental I. Fazem parte ainda dos materiais do projeto livros literários que comporão o acervo das escolas e são fundamentais para promover práticas de leitura desde o início do processo de alfabetização.

Sobre os Trilhos da Alfabetização



O Programa Trilhos da Alfabetização busca contribuir para a alfabetização de crianças nas escolas públicas dos municípios de atuação da Vale e é implementado em Itaguaí em parceria com a Roda Educativa e a Secretaria Municipal de Educação.



A concepção de alfabetização adotada pelo projeto se ancora na perspectiva do letramento e do numeramento. Assim, compreende que a alfabetização envolve a aprendizagem do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), bem como o desenvolvimento da leitura, da escrita e da oralidade, e o uso das habilidades adquiridas nas diversas situações sociais e culturais.



Em 2023, e o programa beneficiou em Itaguaí 39 escolas municipais, 100% das escolas da rede municipal com ensino fundamental I, e capacitou 245 profissionais, doando mais de 1.504 materiais e beneficiando 8.6 mil estudantes beneficiados.