Foram premiados 250 estudantes do ensino médio/técnico, todos de escolas públicas, e 50 universitários. Foto/ Divulgação

Publicado 19/06/2024 12:25

A siderúrgica premiou os 300 melhores alunos do município de Itaguaí e da Zona Oeste do Rio de Janeiro na sexta edição do Programa de Bolsas Roberto Rocca, iniciativa de educação da siderúrgica que valoriza a dedicação e a excelência acadêmica dos jovens da comunidade onde atua. Os estudantes que se destacaram com o melhor desempenho acadêmico no ano letivo de 2023 receberam a premiação, nos valores de R$ 2,5 mil e R$ 9 mil para os alunos do nível médio e superior, respectivamente, totalizando R$1,1 milhão em bolsas. A cerimônia de entrega aconteceu na quarta-feira (12), na Cidade das Artes, em celebração ao Dia da Educação Roberto Rocca, data instituída pelo Grupo Techint, do qual a empresa faz parte.

Foram premiados 250 estudantes do ensino médio/técnico, todos de escolas públicas, e 50 universitários. Os selecionados passaram por critérios e avaliação do programa, baseados na excelência acadêmica. A cerimônia contou com a presença dos estudantes contemplados e seus familiares, diretores e professores, além do Presidente da Ternium Brasil, Titus Schaar, da diretora Institucional e de Relações com a Comunidade, Fernanda Candeias e da secretária estadual de Educação do Rio de Janeiro, Roberta Barreto. O palestrante Gilvan Bueno foi um dos convidados do evento, bem como ganhadores de edições passadas, que compartilharam suas experiências com os novos agraciados.



O Presidente da Ternium Brasil parabenizou os ganhadores e destacou que o prêmio é um incentivo para que os jovens entendam que a educação é um caminho que vale a pena seguir. “Quem tem uma boa educação pode realizar sonhos, mas nós sabemos que esse não é um caminho fácil. Afinal, o benefício da educação vem no longo prazo, o resultado vem depois de muitos anos de esforço, e é aí que muitos desanimam. Esse prêmio é para dar um incentivo a mais, para vocês entenderem que sim, vale a pena estudar. Desejo sucesso em suas vidas, porque vocês merecem”, acrescentou Titus Schaar.



Fernanda Candeias reforçou que a educação abre portas e lembrou que os estudantes são referências para suas comunidades. “Vocês são um orgulho também para os seus vizinhos. O compromisso com a excelência nos estudos é o que vai fazer a diferença no futuro de cada um. Mas esse reconhecimento é fruto do mérito, da dedicação e do esforço não só de vocês, alunos, mas dos seus familiares, professores e diretores, que apostam nessa caminhada. Essa parceria público-privada é fundamental, acreditamos na educação de excelência e sabemos que o futuro da sociedade passa por esse caminho”.



Em sua fala, a secretária estadual de Educação, Roberta Barreto, destacou a importância das empresas terem projetos educacionais e investirem no desenvolvimento das regiões nas quais estão inseridas. “Se não contarmos com quem está na ponta executando, transformando e entregando o melhor para a sociedade, nós, gestores da educação, também não teremos como acompanhar o avanço da modernização. É por isso que acompanhar de perto iniciativas como essa é motivo de muita alegria. Em nome do Governo do Estado, eu quero agradecer à Ternium por se dedicar tanto à educação, por enxergar a educação como vetor de desenvolvimento para as comunidades em que atuam”.



Brilho nos olhos, paixão pelo que faz e sorriso



Ex-vendedor de picolé e um dos expoentes do mercado financeiro, Gilvan Bueno contou sua história de superação e emocionou a plateia. Da infância na Bahia até chegar ao Rio de Janeiro, onde trabalhou como ajudante de pedreiro e garçom, Gilvan motivou os presentes com sua caminhada cheia de desafios, mas também com muita dedicação, entrega e sonhos realizados.



“Eu sempre falo sobre mentalizar o futuro, imaginar o que vai acontecer, se projetar. Hoje eu compartilhei minha trajetória com vocês, um caminho que valeu a pena mesmo com todas as dificuldades. O que vai definir vocês agora é um plano, uma direção, um ponto de partida. Se profissionalize, faça conexões, se empenhe, nada vai vir sem esforço. Todos vocês têm um caminho cheio de oportunidades. Com esforço, brilho nos olhos, paixão pelo que faz e um sorriso no rosto, todos podem ir mais longe. Acreditem nos seus sonhos, acreditem na educação”.



Escola de excelência em construção



Diretor da Escola Técnica Roberto Rocca (ETRR), unidade em construção pela Ternium, Júlio Egreja apresentou o projeto ao público presente. Júlio destacou o modelo pedagógico, focado no aprendizado prático para a indústria, e reforçou o apelo da instituição para o desenvolvimento local, já que as vagas serão destinadas aos estudantes dos bairros Paciência, Sepetiba e Santa Cruz e do município de Itaguaí.



Com quase 9 mil metros quadrados construídos e uma área total de 160 mil metros quadrados, a escola vai oferecer formações técnicas de Mecatrônica e Eletromecânica e tem início das aulas previsto para fevereiro de 2025. A estrutura contará com equipamentos de última geração, auditório, laboratórios, ginásio e também será um polo educacional, com oferta de capacitação para profissionais da educação e das indústrias da região. O investimento feito pela Ternium no projeto foi de R$ 260 milhões.