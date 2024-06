Expectativa de reunir mais de 500 mil pessoas nos sete dias de evento. - Foto/ Divulgação

Expectativa de reunir mais de 500 mil pessoas nos sete dias de evento.Foto/ Divulgação

Publicado 25/06/2024 22:18

Principal festa agropecuária do estado do Rio de Janeiro, a Expo Itaguaí parte para a sua 31ª edição com expectativa de reunir mais de 500 mil pessoas nos sete dias de evento, entre 28 e 30 de junho, e 4 e 7 de julho, no Parque de Exposição.

Batizado carinhosamente de Rock in Rio do interior, o evento, que vai celebrar os 206 anos da cidade, será animado por shows de Ana Castela, Péricles, Ludmilla, Felipe Ret, Orochi, Revelação, Suel, Gustavo Mioto e Vou Pro Sereno.

Com entrada franca, a edição de 2024 traz como novidade a Expo em dois fins de semana seguidos: o último de junho e o primeiro de julho.

Além de shows, o evento também contará com espaços gastronômicos e de entretenimento, como arena gamer e parque de diversões, rodeio, feiras de artesanato, arenas de Cultura e Educação.

A Expo Itaguaí também oferece o camarote Gold One, com ingressos à venda e o diferencial de ser um espaço privado com atrações exclusivas, como shows de Mc Maneirinho, DJ Zulu, Chefin, Oruam, Borges, Poze do Rodo, TZ da Coronel e Van. Já foram vendidos mais de 10 mil ingressos. Os valores variam de R$ 40 a R$ 200. O mais caro vale para quatro dias de evento.

Serviço:

Data: 28 a 30 de junho e 4 a 7 de julho

Atrações e entretenimento: arenas gamer, de Educação, de Cultura, espaço agro, expositores de animais, feira de artesanato, parque de diversões, praça de alimentação e rodeio.

Local: Parque Municipal de Eventos (Parque de Exposição). Endereço: Estr. do Trapiche, 2-36 - Centro, Itaguaí - RJ.

Entrada franca.

Confira abaixo a programação:

Dia 28 (Sexta-feira) / Abertura dos portões: 18h

Revelação - 22h

Orochi - 0h

Dennis DJ - 1h30

Dia 29 (Sábado) / Abertura dos portões: 11h

Suel - 22h

Filipe Ret - 0h

Dia 30 (Domingo) / Abertura dos portões: 11h

Péricles - 22h30

Dia 4 (Quinta-feira) / Abertura dos portões: 18h

Marvvila - 22h

Ludmilla - 0h

Dia 5 (Sexta-feira) / Abertura dos portões: 11h

Vou Pro Sereno - 22h

Gustavo Mioto - 0h

MC Cabelinho - 2h

Dia 6 (Sábado) / Abertura dos portões: 11h

3 Palavrinhas - 16h (infantil)

Waguinho e Marcos Salles - 18h

Sarah Beatriz - 20h

Kailane Frauches - 21h30

Leonardo Sale - 23h

Dia 7 (Domingo) / Abertura dos portões: 11h

Ana Castela-22h30