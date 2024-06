No circuito educativo, o público poderá aprender mais sobre a história, geografia, biodiversidade e ecossistemas da Baía de Sepetiba. - Foto/ Divulgação

Uma das festas mais aguardadas no estado do Rio de Janeiro, a Expo Itaguaí, que será realizada entre 28 e 30 de junho e 4 e 7 de julho, contará este ano com um circuito ambiental educativo. O Projeto Do Mangue ao Mar — iniciativa da ONG Guardiões do Mar, em convênio com a Transpetro — ocupará duas casas sustentáveis do município com a mostra itinerante Do Mangue ao Mar. Jogos, histórias, exposições e exibição de vídeos fazem parte da programação preparada especialmente para o evento, com o objetivo de sensibilizar o público sobre a importância da conservação do meio ambiente.

No circuito educativo, o público poderá aprender mais sobre a história, geografia, biodiversidade e ecossistemas da Baía de Sepetiba. As informações serão apresentadas, em um painel de histórias, pelos jovens do Ecoclube Base Costa Verde. Haverá ainda a exibição do Aquamangue – uma maquete interativa que mostra de forma concreta os benefícios trazidos pelos manguezais à população. Os visitantes também serão convidados a passar pelo jogo ‘Mais bicho ou mais lixo’ – uma “cama de gato” de elásticos, que simula o ambiente de manguezal, onde coletarão lixo em meio às “raízes de mangue”. Para cada resíduo coletado, o participante receberá um “bicho” para colocar de volta no ecossistema. Todas essas atividades serão realizadas na Casa de Pneu.

Ainda nesse espaço, o público poderá conferir uma exposição sobre os dutos, que explicará um pouco do trabalho da Transpetro na região. Informações como “O que são esses dutos?”, “O que passa ali” e “O que pode ou não fazer em cima de uma faixa de dutos” serão transmitidas aos visitantes.

Por fim, na Casa de Telhado Verde, o público poderá relaxar assistindo a vídeos de seminários ambientais apresentados pelos jovens do Ecoclube.

“A exposição itinerante Do Mangue ao Mar para a Expo Itaguaí será interativa, com a juventude do nosso Ecoclube de Itaguaí contando histórias, trocando saberes e realizando jogos com os visitantes. Nosso intuito é proporcionar a todos, especialmente a crianças e jovens, oportunidades educativas e culturais, possibilitando a construção do conhecimento e a sensibilização para a importância da conservação dos ambientes costeiros e marinhos e para o combate ao lixo”, conta o supervisor de Educação Ambiental do Projeto Do Mangue ao Mar, Paulo Salomão.

A Expo Itaguaí é a principal festa agropecuária do estado do Rio de Janeiro, realizada pela Prefeitura de Itaguaí e custeada por patrocinadores e pela lei de incentivo à cultura. O evento é reconhecido nacionalmente e já se tornou um marco no calendário cultural da cidade, reunindo artistas, expositores, cultura, gastronomia e outras atrações. Em sua 31ª edição, a expectativa é reunir mais de 500 mil pessoas nos sete dias de evento.

Sobre a Guardiões do Mar

A ONG Guardiões do Mar há 26 anos produz e apoia a ciência, promovendo o protagonismo juvenil e mobilizando comunidades para a conservação e/ou restauração de ecossistemas costeiros, em especial no combate ao lixo no mangue e no mar. Siga as redes da @guardioesmar e do @mangueaomar e apoie o futuro dos manguezais brasileiros. Eles são importantes aliados no combate a emergências climáticas, além de oferecerem serviços ecossistêmicos que fomentam a socioeconomia e sociobiodiversidade local.

Sobre a Transpetro



Operando 48 terminais (27 aquaviários e 21 terrestres), cerca de 8,5 mil quilômetros de dutos e 35 navios, a Transpetro é a maior subsidiária da Petrobras. A empresa é a maior companhia de logística multimodal de petróleo e derivados da América Latina.



A Transpetro presta serviços a distribuidoras, à indústria petroquímica e demais empresas do setor de óleo e gás. A carteira da subsidiária da Petrobras conta com mais de 160 clientes.

Serviço:

Exposição itinerante Do Mangue ao Mar na Expo Itaguaí

Período: 28 e 30 de junho e 4 e 7 de julho

Locais: Casa de Pneu e Casa Telhado Verde

Entrada: gratuita

Classificação: livre