O evento busca discutir pontos importantes sobre a intolerância religiosa - Foto: Alaketu Fotografias

O evento busca discutir pontos importantes sobre a intolerância religiosa Foto: Alaketu Fotografias

Publicado 28/07/2024 20:23 | Atualizado 28/07/2024 20:27

Itaguaí- O evento ‘Diálogo da Paz’, ocorre na Câmara Municipal de Itaguaí, nesta segunda-feira (29), às 14h. O seminário inter-religioso é promovido pelo Instituto N’Ibaim e tem como pilar a discussão de diversos pontos sobre a intolerância religiosa, será aberto ao público e não é necessário inscrição prévia.

A organização é da Delegação de Combate à Intolerância Religiosa e Igualdade Racial e Instituto N’Ibaim de Itaguaí, representada pelo babá Olosun Elias Garcia. O seminário irá promover o diálogo entre diferentes vertentes religiosas, sendo elas as religiões de matriz africanas, cristã evangélica, cristã católica, muçulmana, espírita e Santo Daime.

‘Diálogo da Paz’ reafirma o respeito no campo religioso, baseando-se nos direitos humanos e combatendo a intolerância. Nesse contexto, é fundamental abordar a religiosidade em todas as suas dimensões, em um município tão diversificado como Itaguaí. A coordenação do ‘Diálogo da Paz’, é da carioca de 33 anos, Aloany.

“Este seminário foi um divisor de águas para mim, ouvi coisas boas e coisas horríveis, o que quase me fez desistir, foi quando observei a necessidade e carência de ter este lugar de fala em Itaguaí, então compreendi a minha importância neste lugar e em tantos outros que eu posso representar e estar junto ao Babalorixa Elias Garcia. Ainda que tentem nos podar, iremos florescer em lugares que estão secos de amor ao próximo. Quando entendemos a mensagem de cada religião, a intolerância acaba”, explica Aloany Pedrosa.

Entre os palestrantes, estão a pedagoga e psicóloga, Katja Barros; pesquisador, professor e consultor público, Jairo Pereira de Jesus, vereador em São João de Meriti, Dudu Padrinho; Padre e teólogo, criador do movimento Axéfobianão,

Padre Pedro, o Pastor evangélico, João Luís Lovis; Diretor de enfermagem da secretaria municipal de Mangaratiba, Douglas Gomes; Advogado e professor universitário, Cesar Carvalho; o Professor-doutor em História Comparada, Conselheiro Estratégico e autor da série “Resistência Negra”, Ivanir dos Santos; e o Advogado, Mestre, Doutor em Direito e criador do JusRacial e do Idafro, Hedio Silva Junior.