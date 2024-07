Centenas de pessoas se reuniram em frente a sede do PL em Itaguaí. - Foto/ Divulgação

Centenas de pessoas se reuniram em frente a sede do PL em Itaguaí.Foto/ Divulgação

Publicado 22/07/2024 22:17

A avenida Octavio Cabral reuniu centenas de apoiadores do ex-presidente na última sexta- feira (19). Bolsonaro chegou à cidade na caçamba de uma picape, acenando a apoiadores ao lado do nome do partido para a prefeitura, o ex-deputado Alexandre Valle. As visitas de Bolsonaro a bairros da capital e cidades do Rio de Janeiro faz parte de uma estratégia do PL de reforçar os seus redutos eleitorais visando obter vitória nos pleitos do Legislativo e Executivo dos governos municipais.

Bolsonaro mostra apoio a ex- deputado, Alexandre Valle em Itaguaí. Foto/ Divulgação



A carreata do ex-presidente se estendeu por alguns metros da avenida Octavio Cabral, onde fica a sede recém-inaugurada do partido. A movimentação teve direito a música e fumaça verde e amarela. Em dado momento, quando criticava a proposta de reforma tributária aprovada pela Câmara sob a presidência de Lula, Bolsonaro fez alusão ao escândalo do mensalão, dizendo que a gestão petista "compra votos" no Congresso. O ex-presidente também aproveitou o ato político em Itaguaí para declarar sua torcida por Donald Trump. Em rápido discurso, o pré-candidato do PL em Itaguaí, Alexandre Valle, agradeceu a presença de Bolsonaro e disse que será "um soldado" do ex-presidente em 2026, para não deixar a cidade ser "palco do Partido das Trevas", em alusão ao PT, além de reforçar os valores do bolsonarismo dizendo que “Itaguaí é uma cidade conservadora”.



Fora do período de campanha, Bolsonaro mostrou apoio ao ex-secretário municipal e ex-secretário estadual de Educação na eleição para prefeito de Itaguaí. Flávio Bolsonaro discursou para Valle: “Veja o tamanho da sua responsabilidade, Alexandre Valle”, disse o senador, enquanto apontava para a multidão em Itaguaí. Após a visita à cidade ele seguiu para Mangaratiba e Angra dos Reis. A carreata do ex-presidente se estendeu por alguns metros da avenida Octavio Cabral, onde fica a sede recém-inaugurada do partido. A movimentação teve direito a música e fumaça verde e amarela. Em dado momento, quando criticava a proposta de reforma tributária aprovada pela Câmara sob a presidência de Lula, Bolsonaro fez alusão ao escândalo do mensalão, dizendo que a gestão petista "compra votos" no Congresso. O ex-presidente também aproveitou o ato político em Itaguaí para declarar sua torcida por Donald Trump. Em rápido discurso, o pré-candidato do PL em Itaguaí, Alexandre Valle, agradeceu a presença de Bolsonaro e disse que será "um soldado" do ex-presidente em 2026, para não deixar a cidade ser "palco do Partido das Trevas", em alusão ao PT, além de reforçar os valores do bolsonarismo dizendo que “Itaguaí é uma cidade conservadora”.Fora do período de campanha, Bolsonaro mostrou apoio ao ex-secretário municipal e ex-secretário estadual de Educação na eleição para prefeito de Itaguaí. Flávio Bolsonaro discursou para Valle: “Veja o tamanho da sua responsabilidade, Alexandre Valle”, disse o senador, enquanto apontava para a multidão em Itaguaí. Após a visita à cidade ele seguiu para Mangaratiba e Angra dos Reis.