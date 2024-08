Cine Itinerante ocorre até dia 8 de agosto. - Foto/ Divulgação

Cine Itinerante ocorre até dia 8 de agosto.Foto/ Divulgação

Publicado 01/08/2024 15:31

Itaguaí- As produções audiovisuais de Itaguaí vem mostrando sua potência, principalmente os materiais produzidos de forma independente por diversos coletivos e artistas do município. Neste ano, o coletivo celebrou o dia com abertura das atividades do cine-itinerante, que leva a diversos bairros de Itaguaí produções audiovisuais Itaguaienses, de forma comunitária e gratuita. A próxima exibição será nesta sexta-feira (2), na Casa de Cultura, às 19h. Serão exibidos os documentários ‘Por um Fio’ e ‘Movimento do Lambe-Lambe’.

O coletivo Aquilombar Itaguaí é atuante no município desde 2021 e tem como foco o protagonismo e difusão dos fazeres e saberes artísticos e culturais produzidos por fazedores de cultura negros da Baixada Fluminense e Costa Verde. Em comemoração do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, como também o dia de Tereza de Benguela, o coletivo Aquilombar Itaguaí, com instituições como Instituto Jair de Ogum, Ilê da Oxum Apara e grupo Crazy Masters Crew realizaram atividades para celebrar as trajetórias dessas mulheres, dando início ao Cine- Itinerante, neste emblemático dia.

Por um Fio, é um documentário ficcional que visa trazer à tona as experiências, desafios e triunfos das mulheres negras, ao explorar a relação entre cabelo, autocuidado, afeto, estética e identidade. O curta é uma exploração íntima das complexidades enfrentadas por meninas e mulheres negras na relação com seus cabelos, com conteúdo sensível e singelo. Também o documentário Movimento Mulheres do Lambe-Lambe, a temática é sobre intervenções visuais na cidade de Itaguaí, promovida por mulheres que denunciam as

violências de gênero que ocorrem no município, que teve sua pré-estreia no Festival de Incentivo Audiovisual Itaguaiense (FIAI).

E o documentário Crazy Masters - 15 anos, grupo referência na cultura do hip hop, no elemento breaking. Hoje além de participar de competições interestaduais, o coletivo também realiza diversos trabalhos, como produção de workshops e eventos como a Casa dos Loucos e Cypher Crazy Masters.

Serviço

Sexta-feira (2), às 19h

Exibição na Casa de Cultura

Documentários: Por um Fio e Movimento de

Mulheres do Lambe-Lambe

Quinta- feira (8), às 14h

Exibição na Pracinha da Cultura

Documentários: Por um Fio, Movimento de

Mulheres do Lambe-Lambe e

Crazy Masters

Quinta- feira (8), às 19h

Exibição na Espaço ÉduCação

Documentários: Por um Fio, Movimento de

Mulheres do Lambe-Lambe e

Crazy Masters