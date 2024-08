Família Bolsonaro participa da carreata de Alexandre Valle. - Foto/ Divulgação

Publicado 30/08/2024 20:30

O Candidato a Prefeito Alexandre Valle inicia sua carreata, nesta quinta-feira (29), ao lado do senador Flavio Bolsonaro, do vereador Carlos Bolsonaro, e do seu candidato a vice-prefeito, Magrão. A turma chegou na cidade para apoiar e pedir votos para o candidato a prefeito de Itaguaí, Alexandre Valle (PL). A concentração foi às 14h, e saiu às 15h, do Shopping Pátio Mix. A carreata, segundo a assessoria do candidato, juntou certa de 500 carros.

"Essa é a hora de unir vozes, levantar bandeiras e fazer história. Eu tenho o compromisso de transformar o futuro de Itaguaí com a ajuda do povo que anseia por mudança. Itaguaí, vai ter um futuro melhor, com segurança, educação de qualidade, e crescimento econômico", disse o candidato a Prefeito.

Segundo Valle, Com o apoio de Bolsonaro, irá fortalecer a segurança pública, investir na educação com a Escola Viva, e incentivar o empreendedorismo local. Além de promover o esporte e proteger o meio ambiente. Alexandre Valle , é presidente do PL Itaguaí, ex-deputado federal e ex-secretário de Estado de Educação do RJ.