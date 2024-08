Prefeito de Itaguaí ainda não apresentou a documentação necessária para a quitação eleitoral. - Foto/Divulgação

Prefeito de Itaguaí ainda não apresentou a documentação necessária para a quitação eleitoral.Foto/Divulgação

Publicado 30/08/2024 09:04

O Tribunal Regional Eleitoral, através da 105ª Zona Eleitoral de Itaguaí, indeferiu o pedido de suspensão do gasto de recursos públicos do fundo partidário e do fundo especial de campanha e utilização do horário eleitoral gratuito de Rubem Vieira, conhecido popularmente como Rubão (PODE). A Justiça Eleitoral destacou que irá se ater à pretensão veiculada em sede de tutela de urgência e alerta o prazo para a manifestação nos autos do processo.



O Ministério Público Eleitoral havia se manifestado contrário ao deferimento da candidatura de Rubão, e o magistrado considerou que as alegações do órgão e da coligação União Por Itaguaí (UNIÃO / SOLIDARIEDADE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / AGIR) eram suficientes para indeferir os gastos. O magistrado ressaltou que, a ordem judicial impede o impugnado de exercer os atos de campanha, em especial a veiculação e participação no horário de propaganda eleitoral.



Caso a defesa do candidato a reeleição, Rubem Vieira, não respeite o prazo, será dada a decisão final que irá indeferir seu registro de candidatura.