Foi a primeira vez que um navio tipo New Panamax atracou no porto. - MSC Orion atracado / Divulgação

Publicado 14/08/2024 14:27 | Atualizado 14/08/2024 14:29

O Porto de Itaguaí, um dos principais portos do Brasil, alcançou um marco histórico segunda-feira, 12 de agosto, com a chegada do navio MSC Orion. Foi a primeira vez que um navio tipo New Panamax atracou no porto, marcando também a primeira manobra com 15,4 metros de calado.

O imponente porta-contêiner possui 366 metros de comprimento e 51 metros de largura. A operação, inédita no Estado do Rio de Janeiro, ocorreu no terminal Sepetiba Tecon.



A PortosRio, Autoridade Portuária responsável pela administração do Porto de Itaguaí, destacou que a chegada do MSC Orion representa um avanço significativo para a cadeia logística do Rio de Janeiro, reafirmando a excelência da infraestrutura do porto no comércio exterior brasileiro.

O Porto de Itaguaí, com seu eficiente acesso aquaviário e terrestre, conecta-se aos principais polos econômicos da região, que respondem por mais da metade do PIB nacional. A nova linha é uma excelente opção de exportação direta para a Ásia, beneficiando os estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste do país.



Durante o evento organizado pelo Sepetiba Tecon, Felipe Fonseca, superintendente de Planejamento e Desenvolvimento de Negócios da PortosRio, representando o presidente Francisco Martins, ressaltou: “Itaguaí foi o primeiro porto do Brasil a ser homologado pela Marinha para receber navios de 366 metros. Hoje, testemunhamos a concretização desse trabalho de excelência, fruto de uma colaboração eficaz entre a Autoridade Portuária, a Autoridade Marítima, a Praticagem e o Sepetiba Tecon. Este é um marco importante não apenas para o porto, mas para o Estado do Rio de Janeiro e para o país.”



Pedro Brito, diretor-presidente do Sepetiba Tecon, celebrou o feito: “Este momento é de grande alegria. Temos aqui um terminal único no Brasil, com infraestrutura aquaviária e terrestre de primeira linha, que nos permite receber navios do porte do MSC Orion. Estamos comprometidos em continuar investindo no nosso terminal, com a ampliação do cais e a aquisição de novos equipamentos. Essa união de esforços entre governo e iniciativa privada é o que garante o sucesso do porto e o fortalecimento do Brasil no comércio global.”

Francisco Martins, presidente da PortosRio, também comemorou a conquista: “A chegada do MSC Orion ao Porto de Itaguaí reafirma nossa capacidade de receber grandes embarcações e a importância do Rio de Janeiro como um dos principais centros logísticos da América do Sul. Estamos otimistas sobre o futuro dos portos públicos do Estado, cada vez mais eficientes e competitivos. Com novos arrendamentos programados para os Portos de Itaguaí e do Rio de Janeiro, além de investimentos na melhoria da infraestrutura, estamos focados no crescimento dos nossos portos, que devem atrair cada vez mais empresas, rotas e cargas.”