São dezenas de reclamações e denúncias.Foto: Google Earth

Publicado 15/08/2024 13:25 | Atualizado 15/08/2024 14:31

Os funcionários que atuam na zeladoria em equipamentos da Prefeitura de Itaguaí, como escolas municipais e postos de saúde, estão há meses sofrendo sem salários e com benefícios atrasados. Na manhã desta quinta-feira (15), os funcionários estiveram na frente da Prefeitura em uma manifestação pacífica para cobrar seus direitos, alegando a falta de pagamento da empresa Clean RH Serviço, prestadora de serviço para a Prefeitura.

São dezenas de reclamações e denúncias. O morador de Itaguaí e prestador de serviço na empresa Clean Service há 3 anos, conta ao jornal que por mais de 6 meses sofre com os pagamentos atrasados.

“Eu estou sem vale-alimentação, minhas férias estão vencidas tem dois anos, passagem atrasada, dissídio a empresa dividiu a de 2023 em 4 parcelas, só recebi duas. É um descaso com o trabalhador de Itaguaí. A prefeitura sempre coloca a responsabilidade na terceirizada informando que o pagamento ocorreu, mas não chega no nosso bolso”, reclama o morador.

Jovane Pinto, prestador de serviço deste maio de 2021, fala que nunca receberam devidamente, e que sempre houve atraso da empresa.

“Quando recebemos é tudo em atraso, a realidade é que pagamos para trabalhar. Tem dia que recebemos nossos pagamentos dia 17, 18. Sendo que contratualmente era para recebermos início do mês. Eu recebi o contracheque de junho, agora em agosto. Meu FGTS está atrasado desde maio, sigo com a parcela do dissídio de 2023 em atraso, 2024 nem entrou no pagamento. São mais de 300 funcionários com as férias vencidas. Nós que estamos aqui precisamos, por isso aguentamos tudo”, explica o servidor.