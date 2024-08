Donizete pede a impugnação de Rubão. - Foto: Divulgação

Donizete pede a impugnação de Rubão. Foto: Divulgação

Publicado 19/08/2024 14:45 | Atualizado 19/08/2024 14:45

Segue a polêmica sobre a candidatura de Rubem Viera (Podemos) ao que seria um terceiro mandato como prefeito de Itaguaí. A coligação de seu adversário, Donizete Jesus (União), entrou, nesta segunda-feira (19), com ação na Justiça Eleitoral pedindo a impugnação do registro do atual mandatário.

A confusão é a seguinte: o atual prefeito, Rubão, presidia a Câmara de Vereadores da cidade em julho de 2020, quando precisou assumir o comando do executivo devido ao impeachment do prefeito e do vice à época. Foi o responsável pela prefeitura durante seis meses, e depois se elegeu titular.



Tanto a coligação de Donizete quanto o Ministério Público Eleitoral (MPE) entendem que trata-se de uma tentativa de chegar a um terceiro mandato, o que é expressamente proibido pela legislação eleitoral. Agora, a decisão está nas mãos do juízo da 105ª Zona Eleitoral de Itaguaí, onde corre o processo.