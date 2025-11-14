Porto Sudeste localizado na Baía de Sepetiba, na Ilha da Madeira, em Itaguaí (RJ) recebeu um dos maiores navios de petróleo - Divulgação/Porto Sudeste

Porto Sudeste localizado na Baía de Sepetiba, na Ilha da Madeira, em Itaguaí (RJ) recebeu um dos maiores navios de petróleoDivulgação/Porto Sudeste

Itaguaí - O Porto Sudeste, localizado em Itaguaí, região metropolitana do Rio, recebeu neste mês o maior navio da história do terminal. O navio VL Prime, embarcação do tipo VLCC ((Very Large Crude Carrier), tem a capacidade de transportar 2 milhões de barris de petróleo (cerca de 320.000 ton).



O VL Prime chegou ao litoral fluminense em lastro (vazio) advindo do condado de Luoyan, na China. O Porto Sudeste carregou a embarcação com 1.000.000 barris de petróleo e ela seguiu para o Porto de Santos para mais uma operação de carregamento. O destino final é o Porto de Roterdã, na Holanda. Victor Pessoa, Gerente de operações com granéis líquidos do Porto Sudeste, conta que a operação durou cerca de 18 horas e que ela exemplifica todo o preparo logístico que a empresa construiu ao longo dos anos.



“A operação com o VL Prime em Itaguaí (RJ) representa um avanço estratégico significativo em termos de competitividade logística e capacidade operacional. A possibilidade de operar navios do tipo coloca o Porto Sudeste em um patamar competitivo com terminais internacionais,”, conta Victor.

Anteriormente, o navio de maior porte que havia operado no terminal era o Cape Apolo, do tipo Woxmax, com capacidade para 250.000 toneladas. A embarcação do tipo graneleiro foi carregada com minério de ferro.





Porto ganha Selo de Sustentabilidade do Governo Federal na COP30





O Porto Sudeste recebeu nessa quarta-feira (12) o Selo de Sustentabilidade do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) durante a COP30, em Belém. A iniciativa reconhece empresas do setor de transportes que promovem práticas sustentáveis e mantêm políticas consistentes de transparência e inclusão social. O terminal portuário recebeu o Selo Diamante, categoria de maior prestígio do MPor, que foi entregue por integrantes da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

A certificação é concedida a empresas integrantes do Pacto pela Sustentabilidade, programa do MPor voltado a estimular a adoção de boas práticas de responsabilidade socioambiental e de governança nos segmentos portuário, aeroportuário e hidroviário. O programa está alinhado à Agenda 2030 da ONU e aos compromissos assumidos pelo Brasil para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Na cerimônia, estiveram presentes Ulisses Oliveira, Diretor de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade do Porto Sudeste; e Bernardo Castello, Gerente de Meio Ambiente do Porto Sudeste.

-Marcar presença na COP e receber um reconhecimento inédito do Governo Federal reforça o compromisso do Porto Sudeste com uma agenda ambiental séria e transparente. Esse reconhecimento nos coloca entre as empresas mais sustentáveis e responsáveis do setor de transporte do Brasil e participar deste movimento, ao lado de outras empresas que estão repensando o papel do setor na transição para uma economia de baixo carbono, é motivo de orgulho e de responsabilidade para nós - destacou Ulisses Oliveira.



O reconhecimento reforça a trajetória do Porto Sudeste em sustentabilidade. O terminal já conquistou o Selo Pró-Clima 2024, na categoria Diamante, o mais alto nível da Aliança Brasileira para Descarbonização de Portos (ABDP). A certificação reconhece empresas que prezam pela transparência das emissões de carbono, possuem metas claras de descarbonização e reduções efetivas comprovadas. Além disso, a empresa tem suas emissões de gases de efeito estufa inventariadas e verificadas pelo Programa Brasileiro GHG Protocol, ação que reitera a transparência da companhia ao fornecer dados públicos e qualificados para a sociedade por meio do Registro Público de Emissões.

“Receber o Selo de Sustentabilidade conferido pelo MPor, durante um evento global como a COP30, é um reconhecimento que nos enche de orgulho e reforça que estamos no caminho certo. O selo é uma iniciativa importante do Governo Federal, que vai inspirar ações similares em outros ministérios e promover diversos impactos positivos no setor privado”, destacou Bernardo.

Relatório de Sustentabilidade 2024: rumo ao Aterro Zero e energia 100% limpa

Entre os principais avanços está o índice de 99,1% de reciclagem de resíduos sólidos e operacionais, aproximando o terminal da meta “Aterro Zero”. Este objetivo representa um dos maiores compromissos da gestão ambiental moderna: a eliminação total do envio de resíduos para aterros sanitários. Na prática, isso significa que quase todo material que seria descartado é, na verdade, reaproveitado e reintroduzido na cadeia produtiva, seja por reciclagem ou compostagem.

O documento apresentado na Cop30 também destaca que 100% dos efluentes sanitários gerados são tratados e reutilizados internamente, o que possibilitou 86% de recirculação da água utilizada na operação. No eixo climático, o Porto Sudeste alcançou a neutralização total das emissões de Escopo 2, por meio da aquisição de Certificados de Energia Renovável (I-RECs), garantindo consumo de energia 100% limpa.



Sobre o Porto Sudeste

O Porto Sudeste é um porto privado, projetado para movimentar diversos tipos de granéis sólidos, em especial o minério de ferro, e líquidos. Atualmente, é um dos terminais mais eficientes do Brasil, com capacidade para movimentar 50 milhões de toneladas por ano, com licença de expansão para até 100 milhões de toneladas/ano. Localizado em área abrigada na Baía de Sepetiba, na Ilha da Madeira, em Itaguaí (RJ), o empreendimento é considerado estratégico para o escoamento da produção de minério de ferro vindo de Minas Gerais, e para as operações de transbordo de petróleo e derivados dos navios que vêm da Bacia de Santos, berço do pré-sal. O Porto Sudeste gera empregos para a região, aumenta a arrecadação de impostos e promove o desenvolvimento para o município de Itaguaí.