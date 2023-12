Estratégia montada pela Vigilância Ambiental elimina os pontos de procriação do Aedes - Foto Divulgação

Estratégia montada pela Vigilância Ambiental elimina os pontos de procriação do Aedes Foto Divulgação

Publicado 28/12/2023 22:52 | Atualizado 28/12/2023 22:52

Italva - Boletim Panorama da Dengue sobre a situação epidemiológica da dengue nas nove regiões do Rio de Janeiro, com dados registrados até a última terça-feira (26) aponta que quase todos os municípios do Noroeste Fluminenses estão com transmissão acima do esperado no momento. Entre eles está Italva.

Em Italva, Natividade e Itaperuna estão concentrados os maiores volumes de casos da dengue no noroeste; porém, observa os dois primeiros aparecem entre os municípios que registram maiores incidências do estado. No caso de Italva, o governo municipal vem desenvolvendo ações para combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

O estudo apresentado pela Secretaria de Saúde do Estado detalha que, “quando observado o índice de incidência da dengue, que é a relação do número de casos por 100 mil habitantes, oito cidades apresentam patamares elevados, acima de 200 casos/100 mil habitantes”; Italva é uma delas, além de Itatiaia, Natividade, Resende, Rio das Ostras, Comendador Levy Gasparian, Porto Real e Três Rios.

A secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, alerta para a importância de que cada município faça a sua parte, para diminuir focos de proliferação do mosquito transmissor. O governo de Italva ressalta que normalmente desenvolve ações contra o inseto; mas, está intensificando desde o último dia 20, através da Vigilância Ambiental.

Para tanto, foi criada força-tarefa, com programação de mutirões que contam com apoio das equipes da Secretaria de Meio Ambiente. As investidas são feitas em vários pontos do município, buscando eliminar focos do Aedes aegypti. A população é incentivada e orientada a também se empenhar, evitando situações que possam contribuir para a procriação do mosquito.