Prefeitos e equipes do Cidennf e da Embratur avaliaram fortalecimento do turismo regional - Foto Divulgação

Prefeitos e equipes do Cidennf e da Embratur avaliaram fortalecimento do turismo regional Foto Divulgação

Publicado 24/10/2024 17:34

Italva/Região – Articulação pelo fortalecimento do turismo no interior do Estado do Rio de Janeiro levou os prefeitos Léo Pelanca (Italva) e José Willian (São Fidelis) a Brasília nessa quarta-feira (23), para uma agenda com o presidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), Marcelo Freixo. A iniciativa foi do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf).

Presidido pela prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, o consórcio representa os municípios de Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Quissamã, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra .

Também participou da reunião o futuro de Fátima, Marcelo Batista, além do secretário executivo do Cidennf, Vinicius Viana, a gestora de projetos do consórcio, Mariana Abreu e o Turismólogo, Bruno Barcellos. A pauta foi desdobrada pela prefeita, com foco na consolidação da Rota Caminhos do Açúcar e ampliação do impacto da atividade turística regional.

“Falar sobre turismo e essa região do Rio, que é tão importante, é essencial”, ressaltou Freixo adiantando: “Vamos trabalhar juntos, a equipe técnica da Embratur vai receber a equipe técnica do Cidennf, e já temos uma agenda marcada para o final do ano, com a visita ao quilombo de Machadinha, em Quissamã, com a presença dos demais prefeitos do Consórcio. É o turismo gerando emprego e renda no interior do Rio”.

DESDOBRAMENTO - A reunião avançou ao ponto de ficar alinhavado compromisso da Embratur em apoiar o Cidennf na articulação junto ao governo federal e à Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan); além ações voltadas para o desenvolvimento do turismo no norte/noroeste que, segundo Fátima, já reúne produtos turísticos estruturados e prontos para comercialização.

Ao comentar avanços gerados ao Cidennf pela parceria com a Embratur, Fátima lembrou que na semana passada, Freixo fez uma reunião virtual com ela, reforçada nessa quarta em Brasília: “Uma semana depois, ele já está nos recebendo aqui, para um encontro muito produtivo. Saímos daqui com várias agendas importantes que valorizam ainda mais o trabalho do Cidennf”.

A presidente do Cidennf demonstrou otimismo: “Com certeza, essa parceria vai nos levar a um novo patamar, com grandes avanços para a Rota Caminhos do Açúcar e o fortalecimento do turismo na nossa região”. A equipe de turismo do consórcio passou o dia em Brasília com técnicos da Embratur, a convite de Freixo, para um processo de imersão técnica.