Bruna Viola foi a atração do encerramento, que começou com atraso de uma hora e meia Foto Reprodução

Publicado 19/06/2024 15:00

Italva – Tradicional no interior do Estado do Rio de Janeiro, a Festa de Italva (“Cidade do Quibe”) - iniciada dia 12 e encerrada domingo (16) - foi marcada por programação aberta com a inauguração do Centro Municipal de Especialidades e Diagnóstico (CEMED).

Realizada pelo governo municipal, a festa teve também música de qualidade, com shows de Matheus Mello, Dj Júnior Martins e Bruna Viola; além de e reencontros, principalmente de italvenses ausentes. A avaliação é da Assessoria de Comunicação (Ascom) antecipando que expectativa agora é quanto aos próximos eventos.

A Ascom anuncia o motofest (dois e três de agosto); Itareta (seis e sete de setembro); e Festival do Quibe (oito de setembro). Sobre a festa encerrada domingo, a Ascom comenta que transcorreu no Circuito Agro, sem intercorrência grave.

O show de encerramento, da cantora Bruna Viola, começou com atraso de uma hora e meia; mas o público aguardou paciente, segundo a Ascom: “O ônibus da equipe da artista apresentou falha mecânica próximo da cidade de Itaperuna”, justifica.

“Mesmo assim, os presentes não arredaram o pé e esperaram o show da cantora”, destaca a assessoria ressaltando que o Dj Júnior Martins, que antecedeu à apresentação de Bruna, segurou o público até a chegada da cantora.

Também compositora e violeira, Bruna faz sucesso sertanejo raiz em nível nacional. Ela tem 31 anos e adotou “Viola” por sobrenome inspirada no instrumento de sua preferência. Em 2017 ganhou um Grammy latino, premiação internacional organizada pela Academia Latina Latina da Gravação.