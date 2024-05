Representantes do governo municipal e do Cidenff definiram detalhes em reunião com Léo Pelanca - Foto Cidennf/Divulgação

Representantes do governo municipal e do Cidenff definiram detalhes em reunião com Léo Pelanca Foto Cidennf/Divulgação

Publicado 07/05/2024 22:07 | Atualizado 07/05/2024 22:20

Italva – Promovido pelo Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), o Festival Caminhos do Açúcar tem fomentado o turismo e a economia dos municípios consorciados onde é realizado, além de fortalecer a identidade cultural regional.

Nos dias 17, 18 e 19 próximos o festival acontece em Italva, gerando muita expectativa; o local ainda não foi informado. As articulações aconteceram no último dia dois, em reunião no gabinete do prefeito Leonardo Orato Rangel (Léo Pelanca). Ele avalia o evento como sendo um dos mais aguardados do município, com programação diversificada e entrada franca.

“O Caminhos do Açúcar promete ser um ponto de encontro para amigos e famílias que desejam aproveitar o melhor da cultura local”, resume o prefeito. O projeto do Cidennf tem movimentado o norte/noroeste fluminense e colocado em evidência a diversidade gastronômica das duas regiões.

De acordo com o secretário executivo do Cidennf, Vinicios Viana, a realização é importante no contexto do desenvolvimento regional: "Busca promover a integração entre os municípios consorciados, fortalecer o turismo e valorizar os produtos artesanais de alta qualidade produzidos em nossa região”, resume.

O festival tem garantido movimentação com potencial para geração de empregos e renda, fortalecendo a cadeia produtiva. Na avaliação de Viana, trata-se de uma iniciativa que promove o desenvolvimento econômico e fortalecimento da cultura local.