Angélica Gusmão detalhou a iniciativa, sob a ótica do Desenvolvimento Sustentável Foto Divulgação

Publicado 01/03/2024 16:29 | Atualizado 01/03/2024 16:29

Italva – Lançado em 2000 pelo então secretário-geral das Organizações das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, o Pacto Global, com propostas centradas no mundo empresarial, desperta interesse no governo de Italva (RJ). O assunto foi detalhado nessa quinta-feira (29), durante evento realizado no auditório da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), no município.

Na iniciativa, o governo teve parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae) e mediadora a Sala do Empreendedor. Os palestrantes foram a consultora de Políticas Públicas do Sebrae, Angélica Gusmão, e o consultor de Negócios, Jorge Luiz Gomes dos Santos, sendo tema central “Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”.

Tendo gestores públicos como público-alvo, o evento detalhou como transformar as estratégias empresariais em prol de um desenvolvimento sustentável que vise um mundo melhor nos quesitos ambientais, econômicos e sociais até 2030.

Os palestrantes ressaltaram o Pacto Global da ONU como a maior iniciativa de sustentabilidade junto às prefeituras e às empresas. Avaliaram os participantes como sendo pessoas “verdadeiramente comprometidas em contribuir com a sustentabilidade econômica, ambiental, fatores essenciais a todo o planeta”.

Os consultores deixaram claro que não se trata de instrumento regulador e nem é obrigatório; a iniciativa é voluntária e envolve, nos princípios, as áreas temáticas direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e anticorrupção. O Pacto Global é considerado maior movimento de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 16.000 empresas participantes, distribuídas em cerca de 160 países.